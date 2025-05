Julius Randle : « Le Thunder est différent de toutes les autres grandes équipes »

Pendant longtemps, la greffe de Julius Randle aux Wolves a eu beaucoup de mal à perdre. Et puis, après sa blessure, l’ailier fort a trouvé son rôle, et l’équipe a enchaîné les victoires sur la fin de saison.

L’ancien des Knicks était même l’une des belles histoires de ces playoffs, son impact physique ayant fait très mal aux Lakers puis aux Warriors, Draymond Green admettant qu’il avait été dominé pour la deuxième fois de sa carrière par son adversaire direct dans une série de playoffs… après l’avoir été par Pascal Siakam lors des Finals 2019.

Sauf que face à Oklahoma City, Julius Randle ne semble pas savoir comment se positionner offensivement.

« Le Thunder est différent de toutes les autres grandes équipes » assure-t-il à ESPN. « Ils ont formé un candidat au titre à partir de leur défense, en premier lieu, mais c’est surtout par rapport à la façon dont ils défendent. Ce n’est pas une défense qui vous bloque et vous empêche de marquer. Leur identité, c’est de créer des points en se servant des pertes de balle, en mettant une pression dingue, et c’est différent. »

Une défense NCAA en NBA

Face au Thunder, il ne s’agit ainsi pas seulement d’utiliser sa puissance et de lire l’arrivée de la prise à deux, comme Julius Randle a appris à le maîtriser, il faut faire avec une armée de cinq joueurs agressifs, qui volent partout sur les lignes de passe et qui sont difficiles à lire pour les attaquants adverses.

« On ne voit pas vraiment de défenses qui mettent autant de pression en NBA. On voit surtout ça à l’université. Je me rappelle qu’en NCAA, face à Louisville, ils sortaient fort, ils faisaient des prises à deux agressives, ce genre de trucs… Le Thunder, c’est une équipe différente de celles que j’ai affrontées dans ma carrière. »

Le problème, c’est que si les Wolves veulent prolonger la finale de conférence, il va justement falloir que Julius Randle trouve des solutions face à la défense du Thunder. À commencer par ce soir, pour le Game 5…

Julius Randle Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 LAL 1 14 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 2.0 2015-16 LAL 81 28 42.9 27.8 71.5 2.1 8.1 10.2 1.8 3.0 0.7 1.8 0.4 11.3 2016-17 LAL 74 29 48.8 27.0 72.3 2.0 6.6 8.6 3.6 3.4 0.7 2.3 0.5 13.2 2017-18 LAL 82 27 55.8 22.2 71.8 2.2 5.8 8.0 2.6 3.3 0.5 2.6 0.5 16.1 2018-19 NOP 73 31 52.4 34.4 73.1 2.2 6.5 8.7 3.1 3.4 0.7 2.8 0.6 21.4 2019-20 NYK 64 33 46.0 27.7 73.3 2.4 7.4 9.7 3.1 2.8 0.8 3.0 0.3 19.5 2020-21 ☆ NYK 71 38 45.6 41.1 81.1 1.2 9.0 10.2 6.0 3.2 0.9 3.4 0.3 24.1 2021-22 NYK 72 35 41.1 30.8 75.6 1.7 8.2 9.9 5.1 2.8 0.7 3.4 0.5 20.1 2022-23 ☆ NYK 77 36 45.9 34.3 75.7 1.8 8.1 10.0 4.1 3.0 0.6 2.8 0.3 25.1 2023-24 ☆ NYK 46 35 47.2 31.1 78.1 2.2 7.0 9.2 5.0 2.7 0.5 3.5 0.3 24.0 2024-25 MIN 69 32 48.5 34.4 80.6 2.1 5.0 7.1 4.7 2.5 0.7 2.8 0.2 18.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.