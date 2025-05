Les Wolves font tomber la foudre sur le Thunder : +42 !

Dans un Target Center chauffé à blanc, 12 points d’Anthony Edwards lors des sept premières minutes, dont deux 3-points et deux dunks survenus après interceptions, lancent un 21-5 de Minnesota leur donnant 12 longueurs d’avance (21-9). Les Wolves sont beaucoup plus agressifs en défense, prennent leurs vis à vis beaucoup plus haut et provoquent quatre balles perdues.

Alors qu’Anthony Edwards continue son festival, ses coéquipiers se mettent au diapason. Rudy Gobert (7 points, 7 rebonds) compte deux interceptions et le trio Donte DiVincenzo – Nickeil Alexander-Walker – Naz Reid (28 points, 6/9 à 3-points à eux trois) font 3/4 à 3-points pour donner 20 points d’avance à leur équipe (34-14).

Avec trois nouvelles pertes de balle, dont une violation des 8 secondes, et 25% de réussite aux tirs, le Thunder ne parvient pas à sortir la tête de l’eau. Deux 3-points de Mike Conley et 9 points du rookie Terrence Shannon Jr. (15 points), qui n’avait pas joué depuis le Game 2 du tour précédent, enfoncent le clou (53-25) !

Les Wolves sortent les crocs !

Jusqu’ici à 1/6 aux tirs, Shai Gilgeous-Alexander (14 points, 4/13 aux tirs, 4 ballons perdus) marque sept points de suite pour relancer son équipe mais la défense d’OKC continue de n’offrir aucune résistance face à l’intensité de Minnesota. Julius Randle (24 points), Jaden McDaniels (10 points, 6 rebonds, 4 passes) et Anthony Edwards font passer l’écart à +34 (72-38) ! À la mi-temps, le Thunder compte son plus gros déficit de la saison alors que les Wolves établissent le record de franchise du nombre de points marqués sur une mi-temps de playoffs.

Au retour des vestiaires, Mark Daigneault change son Isaiah. Joe est inséré dans le cinq de départ à la place d’Hartenstein. Le Thunder trouve alors son rythme et en profite pour débuter sur un 11-2 (74-52). Sans broncher, Anthony Edwards inverse toutefois la tendance. Il marque onze points, délivre quatre passes décisives, et mène un 31-11 cinglant qui met OKC à -42 (105-63) !

Avec deux minutes toujours à jouer en troisième quart temps, Mark Daigneault agite le drapeau blanc en vidant son banc. Minnesota entre enfin dans cette finale de conférence en établissant un nouveau record de points sur un match de playoffs (143). Pourront-ils continuer de la sorte lors du Game 4 pour retourner à Oklahoma City à 2-2 ?

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Anthony Edwards a donné le ton. De retour à domicile devant son public, Anthony Edwards est sorti très fort des starting blocks dans ce Game 3. Son intensité défensive lui a permis de voler deux ballons qui l’ont mis en rythme. La star des Wolves a marqué 15 de ses 30 points en premier quart temps pour mettre son équipe sur orbite. Dans son sillage, ce sont tous ses coéquipiers qui se sont mis au diapason. Julius Randle et Rudy Gobert ont été plus agressifs et le trio DiVincenzo – Alexander-Walker – Reid plus adroit. Le rookie Terrence Shannon Jr, hors de la rotation et qui avait jusqu’ici marqué 6 points en playoffs, a marqué plus de points (15) en 13 minutes que chacun des titulaires d’OKC ! Minnesota a terminé la rencontre à 20/40 à 3-points.

– Les ajustements de la défense des Wolves. Disséquée par Shai Gilgeous-Alexander et le Thunder lors des deux premiers matchs, la défense de Minnesota a retrouvé du mordant dans ce Game 3. Les hommes de Chris Finch ont d’abord donné plus d’espace à SGA au large, tout en fermant la raquette avec des aides plus hautes dès qu’il franchissait la ligne à 3-points. Cette stratégie a limité le tir à mi-distance du MVP. Les Wolves ont également trappé le pick & roll plus stratégiquement, à l’image d’une interception de Rudy Gobert près du milieu du terrain sur la troisième possession du match. Beaucoup plus agressifs, les joueurs de Minnesota ont limités OKC à 41 points en première mi-temps à 30% de réussite et avec quasiment autant de ballons perdus (10) de paniers marqués (12).

– Le Thunder passe au travers. Archi-dominés dans les intentions et dans l’intensité dès les premières minutes, les joueurs d’Oklahoma City ne se sont jamais remis d’un début de match manqué. Sans rythme en attaque à l’image de la maladresse de Shai Gilgeous-Alexander (4/13 aux tirs, 4 ballons perdus), Jalen Williams (3/9, 4 ballons perdues) et Isaiah Joe (1/7 aux tirs), ils n’ont jamais réussi à rentrer dans leur match défensivement.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.