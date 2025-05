Le Thunder met les Wolves K.O. au 5e round pour atteindre les Finals !

Un 3-points de Julius Randle et deux stops défensifs des Wolves semblent donner le ton du début du match, avant une réaction cinglante du Thunder. Dans le sillage d’une défense intraitable, limitant Minnesota à 3/20 au shoot et forçant quatre ballons perdus en premier quart-temps, mais aussi d’un Shai Gilgeous-Alexander déjà auteur de… 12 points et 5 passes, Oklahoma City répond par un 26-6 (!), conclu par un 3-points au buzzer de Cason Wallace (26-9).

Le cauchemar continue pour les Wolves, qui n’ont aucune réponse face à la défense du Thunder, alors que Chet Holmgren (22 points, 7 rebonds, 3 contres), Jalen Williams (19 points, 8 rebonds, 5 passes) et Alex Caruso font tous mouche de loin pour faire passer l’écart à +28 (48-20).

Minnesota prend la foudre et OKC fonce en finale

Bien défendu, Anthony Edwards force pour réveiller son équipe, mais absolument rien n’y fait. Minnesota perd 10 ballons dans le seul deuxième quart-temps et un « layup » de Shai Gilgeous-Alexander donne la bagatelle de 33 points d’avance (!) à OKC, dès la mi-temps (65-32).

Si les 23 points de la paire Julius Randle – Anthony Edwards dans le troisième quart-temps donnent un peu de vie aux Wolves, l’écart ne redescend jamais sous les 20 unités. Tout le PayCom Center peut donc savourer rapidement les dernières minutes d’un match à sens unique, qui envoie le Thunder en finale NBA pour la première fois depuis… 2012 ! Époque Kevin Durant, Russell Westbrook, James Harden et Serge Ibaka, bien sûr…

CE QU’IL FAUT RETENIR

– OKC, logique champion de la conférence Ouest. Devant leurs fans, les hommes de Mark Daigneault n’ont laissé aucune chance à leurs adversaires. Leur intensité défensive a mené à un 26-6 en fin de premier quart-temps, de façon à mettre les Wolves à genoux, puis ils ont terminé le travail avec un deuxième quart-temps digne d’un « uppercut » de Mike Tyson pour les mettre K.O. Après avoir dominé la saison régulière de la tête et des épaules, le Thunder a roulé sur les playoffs. À l’exception des sept matchs contre les Nuggets, OKC n’a fait qu’une bouchée de l’Ouest, atteignant les Finals avec un différentiel de +173 et un bilan de 12-4 !

– Shai Gilgeous-Alexander, lauréat du trophée Magic Johnson. Après Stephen Curry en 2022, Nikola Jokic en 2023 puis Luka Doncic en 2024, Shai Gilgeous-Alexander a reçu le « Magic Johnson Trophy », qui récompense le MVP de la finale de la conférence Ouest. Nommé MVP de la saison régulière la semaine dernière, « SGA » a terminé cette série avec 31.4 points, 8.2 passes, 5.2 rebonds et 1.8 interception de moyenne. Une véritable démonstration du meilleur joueur de la saison…

– Bis repetita pour Minnesota. Douze mois après s’être incliné en cinq matchs contre les Mavericks en finale de conférence, les Wolves terminent leur saison au même stade, cette fois-ci face au Thunder. Après une entame difficile à la suite de l’arrivée de Julius Randle, ils ont trouvé leur rythme début mars, pour atteindre la finale de conférence malgré une 6e place à l’Ouest. Face à OKC comme face à Dallas il y a un an, ce sont les ballons perdus qui les ont rendus vulnérables. Cette nuit, ils ont fini la première mi-temps avec plus de ballons perdus (14) que de paniers marqués (12) ! Inconcevable contre un tel adversaire.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.