Shai Gilgeous-Alexander, MVP de la finale de conférence Ouest

Shai Gilgeous-Alexander continue sa moisson des récompenses individuelles. Nommé All-Star en février, sacré meilleur scoreur de la ligue en avril, puis retenu dans la « All-NBA First Team » et élu MVP la semaine dernière, le voilà maintenant en possession du trophée de MVP de la finale de conférence Ouest.

Sans manquer de remercier ses fans et ses coéquipiers, à qui il a directement fait toucher la récompense : « Sans eux, je ne suis rien. Je n’aurais pas atteint 124 points par moi-même. J’aime ces gars jusqu’à la mort. »

Cela ne surprendra évidemment personne, tant « SGA » a survolé cette série contre les Timberwolves. En dehors de son Game 3 raté (14 points à 4/13), comme finalement l’ensemble de ses coéquipiers, il ne sera jamais descendu sous les 30 unités au scoring et il termine avec 31.4 points de moyenne sur cinq matchs (à 46% au tir, 32% à 3-points et 86% aux lancers-francs). Sans oublier ses 8.2 passes, 5.2 rebonds et 1.8 interception, ou encore son « career-high » à 40 points pour « breaker » dans le Game 4…

Après Luka Doncic il y a un an, Shai Gilgeous-Alexander ajoute donc son nom au palmarès de ce « Magic Johnson Trophy » à l’unanimité et, à bientôt 27 ans, il en visera un encore plus prestigieux dans quelques jours : le « Bill Russell Trophy », décerné au meilleur joueur des Finals. Pour cela, il faudra vaincre les Pacers ou les Knicks à partir de la semaine prochaine !

« C’est un pas dans la bonne direction, mais on a encore beaucoup de travail à accomplir et on le sait » a-t-il déjà prévenu.

Shai Gilgeous-Alexander Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 LAC 82 27 47.6 36.7 80.0 0.7 2.1 2.8 3.3 2.1 1.2 1.7 0.5 10.8 2019-20 OKC 70 35 47.1 34.7 80.7 0.7 5.2 5.9 3.3 1.7 1.1 1.9 0.7 19.0 2020-21 OKC 35 34 50.8 41.8 80.8 0.5 4.2 4.7 5.9 2.0 0.8 3.0 0.7 23.7 2021-22 OKC 56 35 45.3 30.0 81.0 0.7 4.3 5.0 5.9 2.5 1.3 2.8 0.8 24.5 2022-23 ☆ OKC 68 36 51.0 34.5 90.5 0.9 4.0 4.8 5.5 2.8 1.6 2.8 1.0 31.4 2023-24 ☆ OKC 75 34 53.5 35.3 87.4 0.9 4.7 5.5 6.2 2.5 2.0 2.2 0.9 30.1 2024-25 ★ OKC 76 34 51.9 37.5 89.8 0.9 4.1 5.0 6.4 2.2 1.7 2.4 1.0 32.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.