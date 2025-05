MVP 2025 | Shai Gilgeous-Alexander enfin sacré

La NBA aura mis du temps à l’annoncer, se faisant carrément devancer par ESPN, mais alors qu’il dispute sa première finale de conférence, Shai Gilgeous-Alexander a appris qu’il remportait son tout premier titre de « Most Valuable Player (MVP) », l’année de son 27e anniversaire. Il a été préféré à Nikola Jokic et Giannis Antetokounmpo.

Meilleur marqueur de la ligue (32.7 points, 6.4 passes, 5.0 rebonds, 1.7 interception, 1.0 contre) et détenteur du meilleur bilan de la ligue (68-14), « SGA » n’est que le septième joueur de l’histoire à remplir ces deux conditions, imitant Wilt Chamberlain (1966), Kareem Abdul-Jabbar (1971), Michael Jordan (1992, 1996, 1997, 1998), Shaquille O’Neal (2000), Stephen Curry (2016) et James Harden (2018).

Hormis Michael Jordan en 1997, tous avaient aussi été nommés MVP et c’est dire à quel point la superstar du Thunder a livré un exercice mémorable, pour guider son équipe vers la meilleure saison de son histoire.

Une ascension de rêve pour « SGA »

Sept ans après sa Draft en 11e position, six ans après son arrivée à Oklahoma City en échange de Paul George, deux ans après sa 5e place au MVP et un an après sa 2e place, Shai Gilgeous-Alexander poursuit donc son ascension de rêve et, malgré une adversité féroce, il ne vole en rien son trophée.

Deuxième Canadien sacré après Steve Nash en 2005 et 2006, le « combo guard » d’OKC est l’un des meilleurs attaquants de sa génération, faisant preuve d’une efficacité folle et se montrant également influent en défense.

Pour « SGA », l’enjeu sera maintenant de mettre fin à la « malédiction » qui existe depuis 2015 en NBA, puisque c’est à partir de cette année-là (Stephen Curry – Warriors) que le MVP n’a plus réussi à être titré dans la foulée. Mais le Thunder mène 1-0 contre les Timberwolves en finale de conférence et aura l’avantage du terrain jusqu’au bout, donc tous les espoirs sont permis…

À noter que les joueurs américains continuent de se faire dominer par les joueurs internationaux au palmarès de ce « Michael Jordan Trophy », car ils ne l’ont plus remporté depuis… 2018 (James Harden). Après Giannis Antetokounmpo, Nikola Jokic, Joel Embiid et Nikola Jokic, c’est donc Shai Gilgeous-Alexander qui perpétue la tendance.

Shai Gilgeous-Alexander Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 LAC 82 27 47.6 36.7 80.0 0.7 2.1 2.8 3.3 2.1 1.2 1.7 0.5 10.8 2019-20 OKC 70 35 47.1 34.7 80.7 0.7 5.2 5.9 3.3 1.7 1.1 1.9 0.7 19.0 2020-21 OKC 35 34 50.8 41.8 80.8 0.5 4.2 4.7 5.9 2.0 0.8 3.0 0.7 23.7 2021-22 OKC 56 35 45.3 30.0 81.0 0.7 4.3 5.0 5.9 2.5 1.3 2.8 0.8 24.5 2022-23 ☆ OKC 68 36 51.0 34.5 90.5 0.9 4.0 4.8 5.5 2.8 1.6 2.8 1.0 31.4 2023-24 ☆ OKC 75 34 53.5 35.3 87.4 0.9 4.7 5.5 6.2 2.5 2.0 2.2 0.9 30.1 2024-25 ☆ OKC 76 34 51.9 37.5 89.8 0.9 4.1 5.0 6.4 2.2 1.7 2.4 1.0 32.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.