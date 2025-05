Les Wolves explosent sous la pression du Thunder

Un 8-0 de Jaden McDaniels et Anthony Edwards (18 points, 9 rebonds, 4 ballons perdus) ouvre cette finale de conférence. Le Thunder rentre cependant doucement mais surement dans son match. Certes abandonné par leur adresse, leur défense provoque six pertes de balles des Wolves, alors que Shai Gilgeous-Alexander va chercher des points sur la ligne des lancers-francs pour ramener Oklahoma City dans le coup (16-14). Malgré un Rudy Gobert rapidement a deux fautes, Minnesota domine le rebond et garde l’avantage après douze minutes de jeu grâce à un 5/11 de loin (23-20).

Alors que le duo Jalen Williams (19 points, 8 rebonds, 5 passes, 5 interceptions) – Isaiah Hartenstein (12 points) ramène le Thunder à égalité, les 3e et 4e 3-points de Julius Randle (28 points, 8 rebonds, 5 ballons perdus) redonnent de l’air aux Wolves. Seule ombre au tableau, Anthony Edwards a rejoint les vestiaires après s’être tordu la cheville en fin de premier quart temps (33-29). Plus de peur que de mal pour Edwards, mais la défense d’OKC n’a aucune réponse pour un Julius Randle toujours aussi chaud qui marque 18 des 38 premier points de son équipe (38-31) !

Anthony Edwards prend alors le relai et marque les six derniers points de Minnesota en première mi-temps pour mettre son équipe à +9 (47-39). Malgré un Shai Gilgeous-Alexander à 2/12 aux tirs, la défense du Thunder finit la dernière minute en trombe pour rester en embuscade avant la deuxième mi-temps (48-44).

70-40 en deuxième mi-temps !

Dans le sillage de SGA, de Chet Holmgren, et d’Isaiah Hartenstein, les hommes de Mark Daigneault passent devant au score dès le retour des vestiaires (56-54). Anthony Edwards répond alors immédiatement d’un 3-points et d’une passe décisive pour Mike Conley. Le chassé-croisé s’intensifie alors. Agressif vers le cercle, le duo Jalen Williams – Shai Gilgeous-Alexander lance un 10-0 pour donner six points d’avance au Thunder (66-60).

Anthony Edwards stoppe l’hémorragie mais OKC en rajoute en couche. Déjà utile en défense sur Julius Randle, Kenrich Williams marque son premier 3-points des playoffs et cinq points de suite de Gilgeous-Alexander font passer l’écart au dessus des dix unités pour la première fois de la rencontre (76-65) !

Discret jusque là, Chet Holmgren (15 points, 7 rebonds) prend le contrôle de la raquette des deux côtés du terrain et un 2+1 de SGA pousse l’écart à +14 (91-77). Enlisés dans la défense d’Oklahoma City, Anthony Edwards et Julius Randle n’ont rien pu faire et le 6/8 à 3-points du Thunder a fait gonfler le score.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Minnesota contrôle la 1ère mi-temps, OKC domine la 2e. Derrière 20 points de Julius Randle, 13 d’Anthony Edwards, et une défense qui a limité le Thunder à 37% de réussite aux tirs, les Wolves sont entrés de la meilleure des manières dans cette finale de conférence. Leurs 11 pertes de balles ne présageaient pourtant rien de bon et tout s’est inversé en deuxième mi-temps. La défense d’OKC a réduit le duo Randle – Edwards à néant, alors que Shai Gilgeous-Alexander a pris les choses en main, marquant 20 de ses 31 points après la pause. Le Thunder a gagné la deuxième mi-temps 70 à 40, en shootant à 62% aux tirs, tout en limitant les Wolves à 35%. Minnesota a perdu 19 ballons, beaucoup trop pour espérer gagner à Oklahoma City.

– Le 17-2 du Thunder qui a fait la différence. Après une première mi-temps difficile, OKC a pris le contrôle de la rencontre en jouant « petit ». Kenrich Williams, qui n’avait joué que deux matchs dans ces playoffs, a fait son entrée au poste 5, flanqué de SGA, Jalen Williams, Cason Wallace, et Isaiah Joe. L’activité défensive de ce cinq a complètement stoppé l’attaque de Minnesota pour ensuite enchainer de nombreux « drive & kick » de l’autre côté pour faire la différence. À ce petit jeu, c’est le duo Gilgeous-Alexander – Jalen Williams qui a trouver son rythme. À 4/21 aux tirs en première mi-temps, les deux joueurs ont marqué 21 points à 9/15 en troisième quart-temps.

– La faillite du banc de Minnesota. Depuis le début des playoffs, Chris Finch joue à huit, avec le trio Naz Reid, Donte Di Vincenzo, et Nickeil Alexander-Walker en sortie de banc. Bons lors des deux premiers tours, les trois joueurs sont passés au travers. Ils ont terminé la rencontre à 7/36 aux tirs, et 5/28 à trois points !

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.