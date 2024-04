Nickeil, le précieux métal des Wolves

Si le coup de chaud d’Anthony Edwards a marqué les esprits et restera le symbole de la victoire des Wolves dans le Game 1 face aux Suns, il ne faut oublier que Naz Reid et Nickeil Alexander-Walker avaient joué un rôle essentiel en première mi-temps pour donner les commandes à leur formation. Surtout le second, puisqu’il a bien géré le cas Devin Booker, tout en signant son meilleur match en carrière en playoffs : 18 points, 4 rebonds, 2 passes et 4 interceptions !

« J’ai regardé le +/-, et il termine à +28 ! C’est notre MVP » lâche Anthony Edwards. « En attaque, comme en défense, il a signé chaque action dont nous avions besoin. »

Dans chaque mi-temps, c’est à l’entrée des remplaçants de Minnesota que les Suns ont craqué, incapables de répondre à des « energizers » comme Reid et Alexander-Walker. « Ces gars ont été importants pour nous pendant toute la saison. Ils ont tellement confiance en eux, et peu importe leur rôle ou le moment où nous avons besoin d’eux. »

Devenir indispensable par sa défense

Alors que Mike Conley était fâché avec son tir (1 sur 7 en première mi-temps), Nickeil Alexander-Walker l’a suppléé, et les deux sont bien plus que des coéquipiers. On l’oublie, mais ils étaient arrivés ensemble du Jazz la saison passée, et leur complicité est un atout pour leur coach.

« Mike est comme un grand frère » assure le Canadien, seul joueur de l’effectif à avoir disputé les 82 matches de saison régulière. « Il m’a énormément aidé tout au long de la saison, et même l’année dernière. »

Arrivé en NBA avec la réputation d’être un joker en attaque, Nickeil Alexander-Walker sait que c’est sa défense qui lui permet d’être sur le terrain. Et face à des superstars comme Bradley Beal, Devin Booker et Kevin Durant, son rôle est essentiel dans cette série.

« Quand on défend, c’est comme ça qu’on reste sur le terrain », conclut-il. « Avant chaque match, je ne sais pas si mes tirs vont rentrer. En revanche, ce que je sais, c’est que je vais pouvoir défendre. Si je suis capable d’apporter de la défense chaque soir, ils accepteront que je fasse 4 sur 9 aux tirs un soir et 1 sur 5 le lendemain. Ma défense me permet d’apporter autre chose lorsque mes tirs ne rentrent pas. »