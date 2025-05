Malik Beasley ne s’est jamais autant amusé qu’à Detroit

Tous les vétérans arrivés à Detroit cette saison ont permis à cette morose équipe de progresser de manière spectaculaire. Tim Hardaway Jr, Malik Beasley et Tobias Harris puis Dennis Schroder en cours d’exercice ont apporté de l’expérience, de la régularité et des qualités aussi. Surtout quand on parle du deuxième cité, auteur d’une saison énorme pour lui.

Deuxième des votes pour le meilleur 6e homme de la saison, Malik Beasley a tout simplement réalisé la meilleure saison de sa carrière avec 16.3 points de moyenne à 41% de réussite à 3-pts, en sortie de banc. Jamais il n’avait aussi prolifique derrière l’arc, avec 319 réussites.

Dans le Top 10 à 3-pts sur une saison

C’est le 8e total de l’histoire sur une saison, et seuls quatre joueurs qui ne s’appellent pas Stephen Curry sont dans le Top 10, avec au moins 300 paniers primés dans une saison régulière : James Harden (378 shoots en 2019), Anthony Edwards et le joueur des Pistons (320 et 319 en 2025) ainsi que Klay Thompson (301 en 2023).

« Jamais, en neuf années dans la NBA, je ne me suis autant amusé en arrivant à la salle », confie-t-il après l’élimination des Pistons au premier tour des playoffs, face aux Knicks. « J’ai vécu beaucoup de choses rien que cette saison. Chaque jour qui passait était sans doute la meilleure chose qui me soit arrivée. »

Après trois saisons où il a régulièrement changé d’équipe (Minnesota, Utah, Los Angeles, Milwaukee), Malik Beasley semble avoir trouvé une maison à Detroit. Lui qui était payé 6 millions de dollars cette saison peut espérer faire sérieusement gonfler son salaire cet été, puisqu’il sera « free agent ».

« Le coach JB Bickerstaff et le dirigeant Trajan Langdon ont fait un remarquable travail pour s’assurer que, quand on arrive ici, ce soit agréable et énergique. C’est un endroit où on veut être. C’est clairement un endroit où je veux être », annonce le shooteur.

Malik Beasley Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 DEN 22 8 45.2 32.1 80.0 0.2 0.5 0.8 0.5 0.5 0.3 0.4 0.0 3.8 2017-18 DEN 62 9 41.0 34.1 66.7 0.2 0.9 1.1 0.5 0.6 0.2 0.4 0.1 3.2 2018-19 DEN 81 23 47.4 40.2 84.8 0.4 2.0 2.5 1.2 1.4 0.7 0.7 0.1 11.3 2019-20 * All Teams 55 22 42.5 38.8 81.8 0.3 2.4 2.7 1.4 1.4 0.7 1.0 0.1 11.2 2019-20 * DEN 41 18 38.9 36.0 86.8 0.2 1.7 1.9 1.2 1.2 0.8 0.9 0.1 7.9 2019-20 * MIN 14 33 47.2 42.6 75.0 0.6 4.4 5.1 1.9 1.9 0.6 1.5 0.1 20.7 2020-21 MIN 37 33 44.0 39.9 85.0 0.8 3.6 4.4 2.4 1.7 0.8 1.6 0.2 19.6 2021-22 MIN 79 25 39.1 37.7 81.7 0.3 2.5 2.9 1.5 1.1 0.5 0.5 0.2 12.1 2022-23 * All Teams 81 26 39.5 35.7 76.9 0.4 3.1 3.5 1.5 1.3 0.8 1.1 0.1 12.7 2022-23 * UTH 55 27 39.6 35.9 84.1 0.5 3.1 3.6 1.7 1.4 0.8 1.1 0.1 13.4 2022-23 * LAL 26 24 39.2 35.3 61.9 0.3 3.0 3.3 1.2 1.2 0.8 1.2 0.0 11.1 2023-24 MIL 79 30 44.3 41.3 71.4 0.5 3.2 3.7 1.4 2.0 0.7 0.7 0.1 11.3 2024-25 DET 82 28 43.0 41.6 67.9 0.6 2.0 2.6 1.7 1.5 0.9 1.0 0.1 16.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.