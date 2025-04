Cade Cunningham salue l’apport des vétérans des Pistons

Une nouvelle saison va commencer ce week-end pour les Pistons, et pour plusieurs joueurs du vestiaire de JB Bickerstaff, c’est un grand saut dans l’inconnu. Au même titre que Jalen Duren, Simone Fontecchio, Ron Holland II, Marcus Sasser, Isaiah Stewart et Ausar Thompson, Cade Cunningham va découvrir l’intensité et la complexité d’une série de playoffs, qui plus est face aux Knicks, l’une des franchises emblématiques de la ligue.

Comme l’a souligné Tim Hardaway Jr après la qualification en playoffs, c’est le début « d’une nouvelle carrière » qui se profile, et c’est particulièrement le cas pour Cade Cunningham, jeune leader qui va être scruté à chacun de ses faits et gestes. Pour lui comme pour les autres « rookies » des playoffs, l’apport des vétérans va être précieux.

« J’ai toujours appris de mes vétérans depuis que je suis rookie, notamment au sujet des playoffs et de ce à quoi ça ressemble. J’essaie de comprendre, j’entends des histoires sur les trucs les plus fous qui s’y sont passés. Et j’ai beaucoup appris d’eux. Comme on le dit, l’expérience offre les meilleurs enseignements », a déclaré le meneur.

Tim Hardaway Jr, Malik Beasley, Tobias Harris, et Dennis Schroder comptabilisent 208 matchs de playoffs à eux quatre.

De quoi légitimer leurs discours auprès du reste du vestiaire à l’aube de ce nouveau défi de taille. Eux, connaissent le chemin à prendre et savent l’adversité qui attendra les Pistons sur les deux premiers matchs au Garden.

Malik Beasley, le climatiseur du Garden

« Ce sont des gars qui sont extrêmement fiables. Vous savez ce que vous allez obtenir d’eux chaque soir lorsqu’ils sont sur le terrain. Ce sont des gars à qui les joueurs et les entraîneurs peuvent faire confiance, ils savent qu’ils feront les bonnes choses », a indiqué JB Bickerstaff. « Que ce soit offensivement ou défensivement, ils apportent juste leur leadership au match. C’est ce qui fait que tout le monde joue mieux également. Ils sont tous déjà gagné, ils ont été fiables, ce qui est le truc le plus important pour les plus jeunes ».

Cette équipe de Detroit se distingue par ailleurs par sa force de caractère, et ses deux victoires acquises au Madison Square Garden durant la saison régulière sont là pour en attester. Si Cade Cunningham avait brillé sur ces deux matchs avec plus de 32 points, 9.5 passes décisives et 6 rebonds, un autre « vétéran » s’était mis en évidence, à savoir Malik Beasley.

Le shooteur avait brillé à deux reprises, avec deux paniers à 3-points dans les 40 dernières secondes du deuxième match pour climatiser le Garden le 13 janvier dernier. Lui aussi s’est montré particulièrement efficace sur ces deux matchs, avec 22.5 points de moyenne à 72.3% d’adresse à 3-points ! Un exemple parmi tant d’autres…

« Je l’ai dit des milliers de fois, à quel point ils ont été importants à ce groupe, sur et en dehors du terrain. L’expérience qu’ils ont en playoffs, dans le fait de gagner, la façon dont ils nous ont aidés à progresser dans toutes ces petites choses, les différentes manières d’avoir un impact sur la victoire, tout ça a été énorme. C’est une bonne chose de les avoir avec nous au moment d’attaquer les playoffs », a conclu Cade Cunningham.

Cade Cunningham Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 DET 64 33 41.6 31.4 84.5 0.9 4.6 5.5 5.6 3.1 1.2 3.7 0.7 17.4 2022-23 DET 12 33 41.5 27.9 83.7 1.0 5.2 6.2 6.0 2.8 0.8 3.2 0.6 19.9 2023-24 DET 62 34 44.9 35.5 86.9 0.5 3.8 4.3 7.5 2.5 0.9 3.4 0.4 22.7 2024-25 ☆ DET 70 35 46.9 35.6 84.6 0.8 5.3 6.1 9.1 2.8 1.0 4.4 0.8 26.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.