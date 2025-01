Malik Beasley climatise encore le Madison Square Garden !

Encore une belle réussite pour les Pistons, qui ont confirmé leur belle forme du moment en décrochant la victoire sur le parquet des Knicks ! Au départ et à l’arrivée de ce match indécis jusqu’au bout, c’est Malik Beasley qui a été le lieutenant parfait de Cade Cunningham, auteur de 36 points pour répondre aux 31 unités de son homologue new-yorkais Jalen Brunson.

Au départ, Malik Beasley l’a été en calmant une première fois le Madison Square Garden lorsqu’il a passé un 4/4 à 3-points en fin de premier quart-temps pour permettre aux Pistons de prendre les devants (26-37). La réponse des New-Yorkais ne s’est pas faite attendre avec un 16-2 pour lancer le deuxième quart-temps, et cette fois Cameron Payne et Mikal Bridges dans le rôle des artilleurs (42-39).

Jalen Brunson et Karl-Anthony Towns ont pris le relais pour maintenir les locaux en tête à la pause, et tout le Madison Square Garden respirait mieux malgré une petite alerte au pouce de KAT après un dunk raté (63-59).

Les Knicks courent après le score

En « back-to-back » après avoir étrillé Milwaukee la veille, New York a alors eu du mal à trouver son second souffle, et cette fois, c’est Detroit qui en a profité, porté par un Cade Cunningham en grande forme, scorant notamment les 10 premiers points de son équipe au retour des vestiaires ! Le meneur a ensuite conclu un 10-0 avec un dunk en transition pour placer les Knicks dos au mur (74-80).

Les hommes de Tom Thibodeau ont alors couru après le score et n’ont jamais réussi à faire flancher le collectif de Detroit, qui a su rester solide jusqu’au bout, avec notamment Marcus Sasser à 3-points et Jalen Duren au dunk pour placer la franchise du Michigan dans les meilleures dispositions à cinq minutes de la fin (105-112). À deux doigts de craquer, New York a bénéficier d’un « no-call » généreux pour permettre à OG Anunoby de finir avec une claquette en contre-attaque. C’est ensuite Jalen Brunson qui a tout donné pour maintenir les siens en vie, entre ses 7 points et ses deux passes décisives pour Josh Hart et Mikal Bridges à 3-points (117-118).

Mais dans le final, c’est Malik Beasley qui a tiré son épingle du jeu en claquant deux paniers à 3-points à l’aile sur deux passes de Tim Hardaway J.r pour venir à bout des Knicks. Sa deuxième flèche a touché à la cible à 6 secondes de la fin, contraignant NYC à déposer les armes pour un court mais précieux succès de plus (119-124).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La danse de Malik Beasley. L’arrière shooteur s’était déjà distingué en passant un 4/5 de loin deux jours plus tôt face à Toronto. Il a cette fois brillé avec un magnifique 6/8, climatisant complètement le Madison Square Garden à six secondes de la fin, ce qui valait bien une petite danse improvisée…

– Les épaules tranchantes de KAT. C’est le premier tournant de la fin de match avant les deux coups d’éclat de Malik Beasley. Les Knicks ont en effet eu une occasion de passer devant à 117-118 mais n’ont pas pu prendre de tir… à cause d’une faute offensive de Karl-Anthony Towns ! L’intérieur dominicain a tout simplement posé un écran un peu trop appuyé dans lequel s’est encastré Ausar Thompson, poussant les arbitres à rendre le ballon à Detroit. Malik Beasley a fait le reste.

– Parfum de revanche. En début de saison, les Knicks s’étaient payés le luxe d’étriller Detroit sur son parquet en venant s’imposant de 30 points (98-128). Les Pistons ont bien pris leur revanche depuis puisqu’ils ont signé cette nuit leur deuxième victoire de suite au Madison Square Garden ! Avant de l’emporter 124-119, les hommes de JB Bickerstaff étaient venus s’imposer 120-111 au MSG il y a un peu plus d’un mois. Ce soir-là, le tandem gagnant s’appelait déjà Cade Cunningham (29 points, 15 passes décisives, 10 rebonds) et Malik Beasley (23 points à 7/10 à 3-points !). Voilà qui promet pour les retrouvailles en avril prochain, juste avant les playoffs.

