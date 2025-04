Sixth Man of the Year 2025 | Payton Pritchard rafle la mise

Il y a deux ans, Payton Pritchard voyait Malcolm Brogdon être élu Sixième homme de l’année avec les Celtics, à une époque où il n’était pas aussi influent et utilisé par Joe Mazzulla. De quoi lui donner des envies de départ…

Deux ans plus tard, Brogdon n’est plus là, Marcus Smart non plus, et Pritchard est donc devenu la principale menace de Boston en sortie de banc : 14.3 points, 3.8 rebonds et 3.5 passes de moyenne, à 47% au shoot (dont 41% à 3-points) et 85% aux lancers-francs. Dans l’histoire, aucun remplaçant n’avait inscrit plus de paniers à 3-points (246) que lui sur une saison et, cette saison, aucun remplaçant n’a inscrit plus de points au total (1 079) et sur un match (43) que lui non plus.

Des performances qui auront ainsi suffi à faire de lui le « Sixth Man of the Year 2025 », comme révélé ce mardi par la NBA. Avec 454 points et 82 premières places (sur 100 possibles), le champion NBA 2024 devance Malik Beasley (279 points, dont 13 premières places) et Ty Jerome (91 points, dont 2 premières places), succédant du même coup à Naz Reid.

C’est la quatrième fois qu’un joueur des Celtics décroche ce trophée, nommé pour rendre hommage à John Havlicek (un ancien de la maison verte…), après Kevin McHale en 1984 et 1985, Bill Walton en 1986 et donc Malcolm Brogdon en 2023.

Payton Pritchard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 BOS 66 19 44.0 41.1 88.9 0.5 1.9 2.4 1.8 1.6 0.6 0.8 0.1 7.7 2021-22 BOS 71 14 42.9 41.2 100.0 0.5 1.4 1.9 2.0 0.9 0.4 0.6 0.1 6.2 2022-23 BOS 48 13 41.2 36.4 75.0 0.5 1.3 1.8 1.3 0.8 0.3 0.8 0.0 5.6 2023-24 BOS 82 22 46.8 38.5 82.1 0.9 2.4 3.2 3.4 1.3 0.5 0.7 0.1 9.6 2024-25 BOS 80 28 47.2 40.7 84.5 1.3 2.6 3.8 3.5 1.5 0.9 1.0 0.2 14.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.