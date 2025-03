Payton Pritchard ne s’imaginait pas un avenir aux Celtics…

A l’issue de sa saison « sophomore », bouclée au printemps 2023, le temps de jeu de Payton Pritchard avait diminué, passant de 19 minutes de moyenne lors de sa saison rookie à 14 minutes pour son deuxième exercice. En cause, l’arrivée de Malcolm Brogdon, futur sixième homme de l’année, et d’un sérieux embouteillage sur les lignes extérieures (avec Derrick White et Marcus Smart notamment).

De cette situation compliquée, le meneur ne s’est pas laissé abattre. Il a continué de travailler en attendant sagement qu’une opportunité plus intéressante se présente. Une opportunité qu’il pensait pouvoir obtenir loin de Boston. D’autant plus que son président, Brad Stevens, ne voyait pas le rôle de Payton Pritchard évoluer dans un futur proche.

« À l’époque, demander un transfert, ce n’était pas une chose compliquée, avoue le sixième homme de Boston pour NBC Sports. Cela n’avait rien à voir avec les fans ou la ville, mais je suis un compétiteur qui veut jouer et là je ne jouais pas. Donc je suis allé voir Brad [Stevens] et je lui ai demandé s’il pouvait récupérer quelque chose d’intéressant, s’il me transférait. »

Le meneur avait donc bien failli quitter le Massachusetts et Brad Stevens n’y était pas forcément opposé : « Il était quasiment certain, à l’été 2023, qu’on allait l’aider à trouver un endroit où il aurait du temps de jeu. Or, il faut être deux pour monter un transfert et nous n’avons reçu aucune offre intéressante« , se souvient l’ancien coach des Celtics.

Un mal pour un bien

Finalement, Payton Pritchard est resté à Boston et les deux camps sont ravis aujourd’hui. Si Brad Stevens n’a pas trouvé de contrepartie intéressante pour son meneur remplaçant, il a préféré se séparer de Marcus Smart (envoyé à Memphis) et Malcolm Brogdon (envoyé à Portland), ce qui a libéré du temps de jeu sur les lignes arrières. L’opportunité tant attendue par Payton Pritchard est donc bel et bien arrivée du côté des Celtics et tout le temps en est sorti gagnant puisque Pritchard a explosé, et Boston a remporté le titre face à Dallas.

Sur le plan individuel, le meneur boucle cette saison avec 14 points de moyenne à 46% aux tirs, dont 41% à 3-points. Payton Pritchard a même battu le record du nombre de tirs à 3-points inscrits sur une seule saison par un remplaçant. Il fait même partie des favoris pour remporter le titre du meilleur sixième homme de l’année.

« Cela serait un honneur de l’obtenir », avoue Payton Pritchard à propos de ce trophée. « C’est quelque chose que chaque joueur veut. Si vous êtes remplaçant, vous voulez cette récompense. Maintenant, je ne me préoccupe pas de savoir si je vais l’avoir ou pas, je fais de mon mieux pour aider mon équipe en sortie de banc. »

Payton Pritchard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 22 66 19 44.0 41.1 88.9 0.5 1.9 2.4 1.8 1.6 0.6 0.8 0.1 7.7 2021-22 23 71 14 42.9 41.2 100.0 0.5 1.4 1.9 2.0 0.9 0.4 0.6 0.1 6.2 2022-23 24 48 13 41.2 36.4 75.0 0.5 1.3 1.8 1.3 0.8 0.3 0.8 0.0 5.6 2023-24 25 82 22 46.8 38.5 82.1 0.9 2.4 3.2 3.4 1.3 0.5 0.7 0.1 9.6 2024-25 26 72 28 46.6 41.3 83.8 1.3 2.5 3.8 3.4 1.5 0.9 1.0 0.2 14.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.