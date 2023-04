Sixth Man of the Year 2023 | Malcolm Brogdon préféré à Immanuel Quickley

Après avoir annoncé les vainqueurs des trophées de « Defensive Player of the Year », « Clutch Player of the Year » et « Coach of the Year », voilà que la NBA dévoile le lauréat du trophée « Sixth Man of the Year ». Comme certains pouvaient s’y attendre, c’est Malcolm Brogdon qui triomphe, malgré la concurrence de Bobby Portis et surtout Immanuel Quickley.

Reste que le sacre du joueur des Celtics n’a rien de volé puisque, même s’il n’est pas le joueur le plus mis en avant, il n’en est pas moins l’un des basketteurs les plus précieux (de chaque côté) et efficaces (adresse chirurgicale) de la ligue, en plus de ne pas être du genre à faire primer l’individuel par rapport au collectif. Le joker parfait, en somme.

C’est d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles Brad Stevens avait arraché Malcolm Brogdon aux mains des Pacers l’été dernier, histoire de lui confier un statut de Sixième homme, malgré des moyennes de quasiment 19 points, 6 passes et 5 rebonds en trois ans à Indianapolis. Un rôle auquel il n’a finalement eu aucun mal à s’adapter, affichant des stats de 14.9 points, 4.2 rebonds et 3.7 passes par rencontre (à 48% au shoot, dont 44% à 3-points, et 87% aux lancers), au sein de la deuxième meilleure équipe de l’Est.

Suffisant pour devancer ses concurrents et succéder à Tyler Herro au palmarès, en plus de devenir le troisième joueur de Boston à être élu « Sixth Man of the Year » après Kevin McHale (1984, 1985) et Bill Walton (1986). Enfin, notons que le « combo guard » de 30 ans n’est que le deuxième joueur, après Mike Miller, à boucler le doublé Rookie de l’année/Sixième homme de l’année dans sa carrière.

Malcolm Brogdon Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 MIL 75 26 45.7 40.4 86.5 0.6 2.2 2.8 4.2 1.9 1.1 1.5 0.2 10.2 2017-18 MIL 48 30 48.5 38.5 88.2 0.5 2.8 3.3 3.2 2.7 0.9 1.4 0.3 13.0 2018-19 MIL 64 29 50.5 42.6 92.8 1.0 3.5 4.5 3.2 1.6 0.7 1.4 0.2 15.6 2019-20 IND 54 31 43.8 32.6 89.2 0.9 4.0 4.9 7.1 1.8 0.7 2.4 0.2 16.5 2020-21 IND 56 35 45.3 38.8 86.4 1.0 4.2 5.3 5.9 2.0 0.9 2.1 0.3 21.2 2021-22 IND 36 34 44.8 31.2 85.6 0.9 4.2 5.1 5.9 2.0 0.8 2.1 0.4 19.1 2022-23 BOS 67 26 48.4 44.4 87.0 0.6 3.6 4.2 3.7 1.6 0.7 1.5 0.3 14.9 Total 400 30 46.7 38.8 87.9 0.8 3.4 4.2 4.6 1.9 0.8 1.7 0.2 15.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.