Rester aux Nets, la première option de Cam Thomas cet été

Sa saison étant vraisemblablement terminée pour une nouvelle blessure à l’ischio-jambier, Cam Thomas peut désormais se projeter vers l’avenir. L’arrière des Nets est en fin de contrat à Brooklyn et va découvrir la « free agency » pour la première fois de sa carrière. Et alors que sa saison à 24 points de moyenne pourrait être un bon argument pour essayer de se vendre, il espère plutôt poursuivre l’aventure du côté de la franchise new-yorkaise.

« C’était chouette de pouvoir connaître l’amour des supporters ici, celui de mes coéquipiers, des dirigeants, de tout le monde… J’ai le sentiment d’avoir construit des relations superbes ici » a-t-il évoqué au New York Post. « C’est un business au final. J’adorerais revenir et redresser l’équipe, jouer devant nos fans et continuer à construire ces bonnes relations. »

Un joueur pour l’avenir, ou une nouvelle monnaie d’échange pour les Nets ?

Dans une franchise qui semble en perpétuelle construction, en témoigne le départ de Miokal Bridges l’été dernier vers les Knicks, Cam Thomas se voit comme une possible pierre de l’édifice des Nets à l’avenir. Mais il semble aussi savoir la réalité de Brooklyn et de ses dirigeants, qui n’hésitent pas ces dernières années à se séparer de leurs bons éléments si la contrepartie en vaut la chandelle à leurs yeux.

« J’ai été drafté ici donc j’ai clairement une connexion ici » poursuit Cam Thomas. « Je veux clairement revenir comme je l’ai dit. Nous allons simplement regarder tout ça. Mais il se passera ce qu’il se passera. Je vais juste laisser mes agents et les dirigeants en discuter. Cela devrait bien se passer. Je serais très heureux d’être de retour, si je suis de retour. »

Les Nets ont le plus d’argent à mettre sur le table

Le jouer né au Japon laisse une légère porte entrouverte, même si le marché semble plutôt bouché s’il espère obtenir un salaire conséquent après son contrat rookie. Peu d’équipes entameront l’été avec de la place dans leur marge salariale à l’exception des Pistons, éventuellement des Bulls, et… des Nets, franchise qui aura le plus de place disponible dans leur salary cap. Et Cam Thomas estime avoir désormais prouvé sa valeur, « quand j’ai eu un gros temps de jeu, j’ai le sentiment d’avoir été un des meilleurs arrières de la ligue » assure-t-il.

De quoi faire monter l’excitation autour de sa première free agency ? « Je m’en moque en réalité » rétorque-t-il. « Cela fait juste partie du business. Peu importe qui me veut, en espérant que ce soit ici. J’aimerais revenir mais les choses sont ce qu’elles sont. Je vais juste prendre les choses au jour le jour. C’est dans encore longtemps donc je ne suis pas vraiment inquiet de tout ça. » Le New York Post avance que Cam Thomas pourrait demander un salaire autour de 20 à 22 millions de dollars, un tarif plutôt correct, dans les mêmes hauteurs que celui obtenu par Kentavious Caldwell-Pope la saison dernière à Orlando.

Cam Thomas peut au moins se rassurer en se disant que les Nets sont aussi plutôt enclins à conserver leurs jeunes joueurs du cru. Lors de la dernière « free agency », ils avaient fait du pivot Nic Claxton leur priorité absolue, et avaient rapidement conclu sa re-signature.

Cam Thomas Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 BRK 67 18 43.3 27.0 82.9 0.2 2.2 2.4 1.2 1.0 0.5 0.8 0.1 8.5 2022-23 BRK 57 17 44.1 38.3 86.8 0.1 1.5 1.7 1.4 1.0 0.4 1.1 0.1 10.6 2023-24 BRK 66 31 44.2 36.4 85.6 0.4 2.8 3.2 2.9 2.1 0.7 1.9 0.2 22.5 2024-25 BRK 25 31 43.8 34.9 88.1 0.6 2.7 3.3 3.8 1.8 0.6 2.5 0.1 24.0 Total 215 23 43.9 34.5 86.0 0.3 2.3 2.6 2.1 1.4 0.5 1.4 0.2 15.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.