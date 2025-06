Pourquoi certaines signatures de la « free agency » ont-elles déjà été annoncées ?

Il y a encore peu de temps en arrière, la « free agency » était la période de toutes les folies en NBA, dont les premières heures modifiaient quasiment annuellement le visage de la Grande Ligue.

Mais les choses ont changé, et de moins en moins d’équipes libèrent de la marge salariale pour signer des joueurs libres. L’an passé, le plus gros poisson à avoir changé de mare début juillet fut ainsi Paul George. Derrière ? Il y a bien eu DeMar DeRozan et Klay Thompson, mais leurs carrières s’approchent de la fin, et ce fut surtout des « role players » comme Isaiah Hartenstein, Kentavious Caldwell-Pope ou Tobias Harris.

La « free agency » 2025 risque encore d’être assez calme. Pourquoi ? Car les mises à jour de l’accord collectif (CBA), avec notamment l’arrivée du « second apron », ont beaucoup compliqué une telle construction d’un effectif.

Désormais, les franchises privilégient donc des « sign and trade » ou simplement des échanges. La notion même de contrat a carrément évolué. Avec une « free agency » au cœur de la stratégie des clubs, il fallait avoir assez d’argent disponible au moment où le joueur visé se retrouvait libre. Désormais, il faut avoir les bons contrats disponibles à échanger au moment où un joueur intéressant demande son transfert ou se retrouve transférable…

Des négociations privilégiées

Et certain joueurs reçoivent des contrats qui semblent uniquement destinés à servir dans de futurs trades.

Il faut dire aussi que le dernier accord collectif favorise les négociations entre un joueur et le club dans lequel il évolue. Les prolongations/extensions se multiplient donc et on peut même désormais voir des « free agents » se mettre d’accord avec leur équipe avant l’ouverture de la « free agency », comme Naz Reid ou Davion Mitchell.

C’est que le CBA stipule désormais « qu’un joueur qui (1) deviendra free agent non protégé ou free agent protégé le 1er juillet suivant, et (2) a terminé la saison dans l’effectif d’une équipe, est libre, à partir du jour suivant le dernier jour de cette saison, de négocier un contrat avec cette équipe. »

Dès le lendemain du sacre du Thunder, les futurs « free agents » ont donc officiellement pu négocier avec leurs propres équipes (mais pas avec les autres). De quoi annoncer des accords avant même le début de la « free agency ».