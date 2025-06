Guerschon Yabusele, le plan B des Spurs

À Philadelphie, on ne désespère pas de prolonger Guerschon Yabusele, mais ce sera très compliqué puisque le Français est « free agent » non protégé, et que les Sixers sont limités dans leur offre.

Résultat, Jake Fischer confirme que les Spurs seront l’adversaire numéro 1 de Philadelphie, et la présence de Victor Wembanyama pourrait être déterminante.

À condition que les Spurs alignent un bon salaire et lui proposent un rôle important…

Notre confrère rapporte que la première piste des Spurs menait aux Celtics, puisque la direction de San Antonio visait initialement Kristaps Porzingis ! On ne sait pas si les Spurs avaient en tête de construire les plus hautes “Twin Towers” de l’histoire, mais les Celtics ont finalement décidé d’envoyer le Letton aux Hawks.

Mais les Spurs auraient un œil sur un autre joueur de l’effectif de Boston, et il s’agit de Luke Kornet. L’intérieur est « free agent », et même si Brad Stevens l’apprécie, sa marge de manœuvre reste réduite en raison d’une masse salariale très élevée. Samedi, on apprenait que les Celtics pourraient déjà se séparer d’Anfernee Simons et/ou George Niang justement pour prolonger leurs « free agents », comme Al Horford et Luke Kornet.

Guerschon Yabusele Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 BOS 33 7 42.6 32.4 68.2 0.5 1.1 1.6 0.5 0.7 0.1 0.4 0.2 2.4 2018-19 BOS 41 6 45.5 32.1 68.2 0.6 0.7 1.3 0.4 0.8 0.2 0.4 0.2 2.3 2024-25 PHL 70 27 50.1 38.0 72.5 1.9 3.7 5.6 2.1 2.3 0.8 1.2 0.3 11.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.