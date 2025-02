La « Redeem Team », l’équipe olympique américaine des JO 2008, a été mise à l’honneur vendredi avec l’annonce des 17 finalistes pour la prochaine promotion du Hall Of Fame. Carmelo Anthony et Dwight Howard ont été retenus dans cette sélection, comme cette Team USA 2008 au complet, vainqueur de la médaille d’or à Pékin.

Cette équipe, emmenée notamment par Kobe Bryant ou LeBron James, avait réussi à faire oublier le fiasco des Jeux 2004 à Athènes, terminés à la 3e place par les Etats-Unis. En Chine, la « Redeem Team » avait terminé avec un bilan immaculé et une victoire en finale 118-107 contre l’Espagne dans ce qui reste pour beaucoup comme l’un des meilleurs matchs de l’histoire. Carmelo Anthony et Dwight Howard pourraient eux rejoindre l’institution de Springfield en leur nom propre, grâce à un changement de réglementation qui permet désormais aux joueurs de pouvoir être éligibles deux ans après leur retraite.

« Cela a du sens » a expliqué Jerry Colangelo, grand patron du Hall of Fame vendredi en marge du All-Star weekend. « Si trop de temps s’écoule, tout le monde perd des souvenirs. Nous n’avons pas l’opportunité d’avoir un vrai retour sur la personne qui rentrerait au Hall of Fame. Et cela blesse aussi les candidats. »

Anthony et Howard, la récompense du talent

Carmelo Anthony, dixième total de points inscrits dans l’histoire de la NBA, reste un des plus forts attaquants des années 2000 et 2010. L’ancien joueur des Nuggets, des Knicks, du Thunder, des Rockets, des Blazers et des Lakers a aussi brillé sur la scène internationale avec trois titres olympiques et quelques cartons mémorables en FIBA, dont ses 37 points en 14 minutes contre le Nigeria aux JO de Londres en 2012. Il n’a en revanche jamais réussi à emmener ses équipes loin en playoffs, ni à aller chercher une bague comme « role player » en fin de carrière.

Ce qu’est parvenu à faire Dwight Howard avec les Lakers lors du titre dans la bulle d’Orlando en 2020. Il est surtout le pivot dominant de la ligue au tournant des décennies 2000 et 2010. Surpuissant, « Superman » avait réussi l’exploit de remporter trois titres consécutifs de meilleur défenseur de la ligue, tout en tournant soir après soir autour des 20 points et 13 rebonds. Mais les blessures ont considérablement freiné son impact au fil des années.

Vers une promotion féminine trois étoiles

Carmelo Anthony et Dwight Howard sont accompagnés par deux joueurs qui, déjà finalistes, attendent depuis longtemps de passer l’étape supérieure : Marques Johnson, ancien ailier notamment passé par Milwaukee et cinq fois All-Star, et Buck Williams, féroce rebondeur des Nets puis des Blazers, avec lesquels il a pris part à deux finales en 1990 et 1992. Pour leurs carrières d’entraîneurs universitaires, l’actuel coach des Bulls Billy Donovan, et le coach de Gonzaga Mark Few sont aussi nommés. L’ancienne légende serbe Dusan Ivkovic, décédée en 2021, figure aussi parmi la sélection.

Celle féminine a également très fière allure et ne devrait pas souffrir de contestations. Sue Bird, une des meilleures meneuses de jeu de l’histoire et quatre fois championne WNBA, peut déjà préparer sa veste orange. Il en ira vraisemblablement de même pour Sylvia Fowles, quatre fois championne olympique et MVP de WNBA en 2017, et de son ancienne coéquipière au Minnesota Lynx Maya Moore. Talent exceptionnel, cette dernière avait choisi de mettre le basket de côté pour se consacrer à la lutte contre les injustices du système judiciaire américain, contribuant en 2020 à la libération d’un homme condamné à tort à 50 ans de prison… qu’elle a depuis épousé.

C’est le 5 avril, lors du « Final Four » de la « March Madness » que l’on saura qui sera accepté ou recalé par l’ultime jury de Springfield. Avant la cérémonie du 5 et 6 septembre.

La liste complète des finalistes de la promotion 2025 du Hall of Fame

L’équipe nationale masculine des Etats-Unis 2008

Carmelo Anthony (joueur)

Micky Arison (« contributeur » en tant que propriétaire du Heat)

Jennifer Azzi (joueuse)

Sue Bird (joueuse)

Molly Bolin (joueuse)

Tal Brody (« contributeur » en tant qu’ancien joueur en Israël)

Danny Crawford (arbitre)

Billy Donovan (entraîneur)

Mark Few (entraîneur)

Sylvia Fowles (joueuse)

Dwight Howard (joueur)

Dusin Ivkovic (entraîneur)

Marques Johnson (joueur)

Maya Moore (joueuse)

Jerry Welsh (entraîneur)

Buck Williams (joueur)