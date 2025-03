Héroïque, LeBron James sauve les Lakers au buzzer à Indiana !

LeBron James est éternel, et en plus, il est « clutch » avec cette claquette venue de nulle part pour terrasser les Pacers à la sirène. Un panier qui permet aux Lakers de souffler après trois revers d’affilée, tandis que les Pacers chutent pour la première fois en six matches.

Avec l’envie de montrer un visage nouveau, les Lakers creusent assez rapidement l’écart grâce à un 18-0 passé entre la fin du premmier quart-temps et le début du deuxième grâce à Luka Doncic auteur d’une première mi-temps solide à 19 points dont un 4/6 à 3-points.

À la pause, les Angelinos comptent 13 points d’avance (68-55), mais les Pacers reviennent bien, et ils n’ont plus que trois petits points de retard avant le dernier acte (95-92).

LeBron James, roi du « money-time »

Pour démarrer ce 4e quart-temps, c’est le héros de la soirée, LeBron James, qui se fait remarquer. Alors qu’il n’avait inscrit aucun panier jusqu’ici, il inscrit 8 points de suite pour donner 13 points d’avance à son équipe (105-92), mais les Pacers ne lâchent rien et répondent par un 10-0 dans la foulée pour revenir à trois longueurs.

Pourtant, les Lakers ont l’occasion de refaire un écart, mais sur les trois possessions suivantes, LeBron James perd un ballon, Luka Doncic ne parvient pas à se trouver un tir avant la fin des 24 secondes et LeBron rate un tir à 3-points. Une panne offensive qui profite à Benedict Mathurin, qui ramène les deux équipes à égalité avec un tir à 3-points (105-105). Mieux encore, Myles Turner donne l’avantage à Indiana avec une nouvelle ogive longue distance qui fait exploser le Gainbridge Fieldhouse (110-107).

En retour, le revenant Rui Hachimura s’illustre à 3-points avec deux tirs primés consécutifs pour donner six points d’avance aux Lakers. Toujours pas de quoi enterrer les Pacers visiblement puisque Tyrese Haliburton répond pour redonner une petite longueur d’avance aux Pacers (119-118).

Après un tir à 3-points raté de Benedict Mathurin, Luka Doncic prend le rebond et ne voit pas LeBron James partir en contre-attaque. S’ensuit alors une possession assez stérile où le Slovène parvient à se trouver un « floater » compliqué qui roule sur le cercle avant de ressortir.

On se dit que les Lakers ont loupé cette balle de match, mais c’était sans compter sur LeBron James qui surgit tel un albatros pour remettre le ballon dans le cercle alors que le buzzer final retentit. Les Lakers exultent, les fans d’Indiana sont silencieux et grâce au « King« , Los Angeles s’en sort presque miraculeusement (120-119).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La série de LeBron James toujours en vie. Alors qu’il n’avait mis aucun panier avant le dernier quart-temps, l’ailier a mis 11 points dans les dernières minutes dont ce tir au buzzer pour enchaîner un 1 283e match consécutif à plus de 10 points, une série en cours depuis janvier 2007.

– Le quatre à la suite pour Luka Doncic. Le Slovène a réalisé un quatrième match consécutif à plus de 30 points grâce 34 unités auxquelles il a ajouté 7 rebonds et 7 passes.

– Belle opération comptable. Même si d’un soir à l’autre, tout peut changer, les Lakers profitent de ce succès pour reprendre la 4e place de l’Ouest, synonyme d’avantage du terrain au premier tour des playoffs.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.