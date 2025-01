Alperen Sengun étoilé, la fierté des Rockets et d’un pays

Il s’était fixé comme objectif une première sélection All-Star cette saison. Objectif atteint pour Alperen Sengun. Le pivot des Rockets a été convoqué pour le prochain match des étoiles. Il sera le premier représentant de la franchise texane depuis James Harden et Russell Westbrook 2020.

« Je me sens très bien. C’est un jour extraordinaire pour moi, pour mon pays, pour ma famille. Je rêvais d’abord d’entrer en NBA. Après mon arrivée ici, bien sûr, c’était mon objectif, devenir All-Star », réagit le Turc, le premier joueur récupéré à la Draft par le GM de l’équipe, Rafael Stone.

Les résultats collectifs ont pesé

Le pivot avait été sélectionné à la 16e position par le Thunder en 2021, avant d’être échangé dans la foulée pour plusieurs choix de Draft. Signe que les Rockets avaient flairé le potentiel de l’intérieur.

« Oh, il ne s’agit pas de moi. Je suis juste extrêmement heureux pour lui. C’est une étape importante dans le rêve de sa vie. Ce qui est génial avec Alperen, c’est qu’il est vraiment motivé pour devenir grand et je suis vraiment heureux pour lui qu’il ait obtenu cette reconnaissance », s’enthousiasme le dirigeant.

Son joueur est l’un des trois joueurs de sa cuvée de Draft à être convoqué comme remplaçant, avec Cade Cunningham et Evan Mobley. Scottie Barnes avait récupéré sa première étoile l’an dernier, profitant de l’absence pour blessure de plusieurs All-Star.

Malgré un « scoring » moins prolifique que l’an dernier (de 21 à 19 points de moyenne), le pivot avait toutes les chances d’être retenu cette saison grâce à ses 19.1 points, 10.4 rebonds et 5.0 passes de moyenne. Et surtout une 2e place occupée par les Rockets à l’Ouest qui a fait pencher la balance en sa faveur.

Le premier depuis Mehmet Okur

« Il s’agit d’avoir un impact, de gagner. C’était la clé cette année. L’année dernière, j’ai fait une très bonne année aussi, mais on n’était pas dans la situation où on est aujourd’hui. Je me contente d’être bon et d’aider l’équipe des deux côtés du terrain, en attaque et en défense, en fonction des besoins de l’équipe, c’était la clé cette année », analyse aussi l’intéressé qui fait la fierté de son coach.

« On est tous fiers de lui et du travail qu’il a accompli. Toute l’équipe est clairement enthousiaste et ravie pour lui. Vous avez vu le talent d’Alpi, de Jalen (Green), d’Amen (Thompson) et des autres joueurs qu’on a draftés », salue Ime Udoka en imaginant les autres jeunes atteindre le même stade à l’avenir.

La fierté d’une franchise, mais aussi d’un pays. Alperen Sengun n’est que le deuxième représentant de la Turquie à être convié à l’événement annuel depuis l’ancien pivot du Jazz, Mehmet Okur, en 2007. La nation turque, y compris les politiciens locaux, n’avaient pas manqué de faire la promotion de leur champion sur les médias sociaux.

« Les fans de Turquie et de Houston, tous, je les aime. C’est l’une des raisons pour lesquelles je fais ça. Les gens qui me regardent, qui m’envoient des SMS à 4 ou 5 heures du matin. Ils se réveillent à 4 ou 5 heures du matin pour me regarder en Turquie, alors je donne tout ce que j’ai là-bas », termine le joueur de 22 ans.

Alperen Sengun Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 HOU 72 21 47.4 24.8 71.1 1.9 3.5 5.5 2.6 3.0 0.8 2.0 0.9 9.6 2022-23 HOU 75 29 55.3 33.3 71.5 3.2 5.8 9.0 3.9 3.4 0.9 2.6 0.9 14.8 2023-24 HOU 63 33 53.7 29.7 69.3 2.9 6.4 9.3 5.0 3.3 1.2 2.6 0.7 21.1 2024-25 HOU 46 31 49.1 22.7 70.8 3.4 7.0 10.4 5.0 2.8 1.3 2.4 0.8 19.1 Total 256 28 51.9 27.4 70.6 2.8 5.5 8.3 4.0 3.2 1.0 2.4 0.9 15.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.