Victor Wembanyama ne savait pas s’il allait être All-Star avant l’annonce des remplaçants sur la plateau de TNT.

Comme tout le monde, « Wemby » a ainsi dû attendre la toute fin pour avoir la confirmation qu’il allait bien participer à son premier « match des étoiles », puisque son nom a été le dernier des 14 annoncés…

« C’est super, c’est super. Je suis vraiment fier. C’était un peu bizarre parce que j’ai été annoncé en dernier donc je tremblais un peu. C’était un objectif mais ce n’est pas forcément trop tôt » sourit-il ainsi.

Du côté de ses coéquipiers, personne n’a par contre tremblé.

« Je n’avais aucune inquiétude » assure ainsi Keldon Johnson. « C’est le premier d’une très, très longue série. »

Le résultat de tout son travail

« C’est le résultat de sa première année et demie dans cette ligue et du travail qu’il a accompli avant cela, en faisant confiance au processus pour s’améliorer progressivement et ne pas brûler les étapes », a déclaré le coach intérimaire des Spurs, Mitch Johnson. « Cela permet à son talent et à ses compétences uniques de briller ».

Pour Harrison Barnes, cette première étoile est le symbole de la capacité de « Wemby » à répondre aux attentes.

« Obtenir cette reconnaissance, c’est quelque chose de spécial. Il y a tellement d’attentes autour de lui, depuis ses débuts. C’est vraiment formidable qu’il ait obtenu cette place pour le All-Star Game » conclut le vétéran.

Victor Wembanyama Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 SAN 71 30 46.5 32.5 79.6 2.3 8.4 10.6 3.9 2.2 1.2 3.7 3.6 21.4 2024-25 SAN 40 33 47.6 35.8 84.9 1.7 9.2 10.9 3.6 2.2 1.1 3.4 4.0 24.6 Total 111 31 46.9 34.1 81.2 2.1 8.7 10.7 3.8 2.2 1.2 3.6 3.7 22.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.