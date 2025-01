Victor Wembanyama avait bien failli être choisi dès la semaine dernière mais, finalement, LeBron James et Kevin Durant lui avaient été préférés, de très peu, parmi les titulaires du All-Star Game 2025 de l’Ouest, aux côtés de Nikola Jokic, Stephen Curry et Shai Gilgeous-Alexander.

Le Français a toutefois été repêché par les coachs, décrochant ainsi sa première participation au match des étoiles.

Il est le quatrième Français à être All-Star après Tony Parker (2006, 2007, 2009, 2012, 2013 et 2014), Joakim Noah (2013 et 2014) ainsi que Rudy Gobert (2020, 2021 et 2022).

Anthony Edwards (Minnesota), James Harden (LA Clippers), Jaren Jackson Jr (Memphis), Alperen Sengun (Houston), Anthony Davis (LA Lakers) et Jalen Williams (Oklahoma City) l’accompagnent chez les remplaçants de la conférence Ouest.

À l’Est, c’est Giannis Antetokounmpo qui avait dominé le vote des fans pour la deuxième année consécutive et qui sera donc titulaire dans la conférence Est avec deux joueurs des Knicks, Jalen Brunson et Karl-Anthony Towns. À leurs côtés, Jayson Tatum et Donovan Mitchell.

Pas de LaMelo Ball ni de Trae Young

Les coachs ont eux choisi Jaylen Brown (Boston), Pascal Siakam (Indiana), Darius Garland (Cleveland), Cade Cunningham (Detroit), Evan Mobley (Cleveland), Damian Lillard (Milwaukee) et Tyler Herro (Miami) comme remplaçants dans la conférence Est.

Pas de Trae Young ou de LaMelo Ball, donc, alors que le meneur des Hornets était pourtant en tête des votes chez les fans sur le « backcourt » de l’Est. Pour Cade Cunningham, Evan Mobley et Tyler Herro, c’est une première.

Rappelons que le All-Star Game a changé de formule puisque les 24 All-Stars seront réparties en trois équipes, et qu’elles disputeront un tournoi avec l’équipe vainqueur du Rising Stars Challenge. Les quatre formations seront coachées par Kenny Atkinson, Mark Daigneault, un assistant des Cavaliers et un assistant du Thunder.

LES 24 ALL-STARS EN 2025

Titulaires de l’Ouest : Stephen Curry (Golden State) — Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City) — LeBron James (LA Lakers) — Kevin Durant (Phoenix) — Nikola Jokic (Denver)

Remplaçants de l’Ouest : Anthony Edwards (Minnesota), James Harden (LA Clippers), Jaren Jackson Jr (Memphis), Alperen Sengun (Houston), Anthony Davis (LA Lakers), Jalen Williams (Oklahoma City), Victor Wembanyama (San Antonio)

Titulaires de l’Est : Jalen Brunson (New York) — Donovan Mitchell (Cleveland) — Jayson Tatum (Boston) — Giannis Antetokounmpo (Milwaukee) — Karl-Anthony Towns (New York)

Remplaçants de l’Est : Jaylen Brown (Boston), Pascal Siakam (Indiana), Darius Garland (Cleveland), Cade Cunningham (Detroit), Evan Mobley (Cleveland), Damian Lillard (Milwaukee), Tyler Herro (Miami).