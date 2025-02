Avec 40 points, Cade Cunningham a parfaitement fêté sa première étoile

Auteur de sa meilleure saison en carrière (25.3 points, 9.2 passes et 6.4 rebonds de moyenne) et parce que les Pistons, après des années dans les limbes, sont en progression et enfin compétitifs, Cade Cunningham a logiquement décroché sa place pour le All-Star Game. Un symbole fort pour lui et pour Detroit.

« C’est énorme pour toute la franchise d’avoir cette reconnaissance et d’apporter de la lumière sur ce que l’équipe réalise », expliquait-il avant d’affronter les Mavericks. « On ne prend pas cela à la légère. On sait qu’on doit continuer de progresser et bien finir avant le break du All-Star Game, puis bien conclure la saison régulière. »

Le nouveau All-Star des Pistons a pleinement donné l’exemple en inscrivant 40 points à 17/30 au shoot dans la victoire face à Dallas. Une manière de confirmer son statut et de prouver qu’il n’a pas volé sa place parmi les étoiles.

Une performance à la hauteur de son nouveau statut

« Être choisi pour devenir All-Star et sortir une telle performance, c’est une preuve », estime JB Bickerstaff. « Il en est conscient et il a la capacité d’agir en conséquence. C’est ça le plus impressionnant. Faire ce qu’il a fait dans ce match, c’est fort. »

Il a même eu le droit à des « MVP » venant des travées de la Little Caesars Arena. La nouvelle de sa participation pour le All-Star a-t-elle ajouté un peu de piment pour cette rencontre face aux finalistes 2024 ? « On avait besoin de cette victoire, donc la motivation était déjà là et je jouais contre l’équipe de ma ville natale », rappelle-t-il, lui l’originaire du Texas. « De toute façon, j’étais impatient de jouer ce match. »

Néanmoins, le contexte a joué et Cade Cunningham constate que l’énergie n’était pas la même. « On sentait l’excitation et ma réussite de devenir All-Star. Je n’aurais pas pu le faire tout seul, mes coéquipiers m’ont encouragé, m’ont poussé. Le staff m’a mis dans de bonnes conditions », conclut le premier choix de la Draft 2021.

Cade Cunningham Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 DET 64 33 41.6 31.4 84.5 0.9 4.6 5.5 5.6 3.1 1.2 3.7 0.7 17.4 2022-23 DET 12 33 41.5 27.9 83.7 1.0 5.2 6.2 6.0 2.8 0.8 3.2 0.6 19.9 2023-24 DET 62 34 44.9 35.5 86.9 0.5 3.8 4.3 7.5 2.5 0.9 3.4 0.4 22.7 2024-25 DET 43 36 45.4 36.0 82.7 0.9 5.5 6.4 9.3 2.8 0.9 4.6 0.8 25.0 Total 181 34 43.8 33.8 84.9 0.8 4.6 5.4 7.1 2.8 1.0 3.8 0.6 21.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.