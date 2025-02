Les Pistons repartent de l’avant face à Dallas

16 points pour Cunningham dans le 3e quart

Le retour des vestiaires tourne au mano a mano de meneurs entre Cunningham et Irving. Les deux joueurs prennent le contrôle du match et inscrivent chacun plus de la moitié des points de leurs équipes dans le troisième quart ! Mais à ce petit jeu, c’est le néo All-Star des Pistons qui s’en tire le mieux. Cade Cunningham est irrésistible et fait la totale aux Mavericks : tirs à 3-points, pénétrations tout en contrôle et même le crossover pour mettre Gafford au sol et finir au lay-up juste avant le buzzer. Le leader de Detroit passe 16 points à Dallas dans la période, dont huit dans les trois dernières minutes pour maintenir l’avance des siens à huit longueurs.

À force de faire l’élastique, Dallas finit par céder. Un temps à -15 dans le troisième quart-temps, les Mavericks reviennent à une possession et ont même la balle pour égaliser à moins de dix minutes de la fin (93-91). Mais deux interceptions de Ron Holland sur Dante Exum empêchent le comeback d’être accompli.

Marcus Sasser passe la première lame pour redonner un peu de marge aux Pistons, la défense et les rebonds offensifs finissent par faire le reste alors que les Texans ne rentrent plus rien en face. Après avoir subi un 20-5, Jason Kidd jette l’éponge et ouvre son banc à quatre minutes de la fin pour un succès mérité de Detroit.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Cade Cunningham a bien célébré sa première étoile. Le meneur des Pistons a été remarquable tout le match durant pour porter l’attaque des siens. Il termine avec 40 points (à 17/30), record personnel de la saison égalé au lendemain de sa première sélection pour le All-Star Game.

– Les Mavericks ont payé cash leur inconstance. Bien parti dans ce match avec un bel équilibre en attaque, Dallas a vu son jeu s’étioler au fil du match. Il a manqué un relais au scoring à Kyrie Irving en deuxième période, et les visiteurs n’ont pas su suffisamment exploiter leurs rebonds offensifs pourtant nombreux (16 contre 18 aux Pistons, mais 27-15 pour Detroit sur deuxième chance).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.