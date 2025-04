Et maintenant, le Heat ne s’arrête plus de gagner…

Ce n’était arrivé que deux fois dans l’histoire de la NBA : enchaîner cinq victoires de suite, après avoir stoppé une série de dix défaites d’affilée. C’est le petit exploit réussi cette nuit par le Heat, large vainqueur des Wizards avec 55 points de la paire Adebayo-Herro.

« Les gars suivent leur énergie, leurs dispositions, et leur sens de l’urgence » souligne Erik Spoelstra, dont l’équipe a aussi profité d’un calendrier favorable (Hornets, Warriors privés de Stephen Curry, Hawks, Sixers, Wizards). « L’équipe est en train de gagner en confiance. On est beaucoup désormais, et il y a vraiment une énergie collective, et les gars se donnent de la force mutuellement, en suivant l’exemple de Bam et Tyler. »

Après que Bam Adebayo a placé l’équipe sur les bons rails avec 16 points, 6 rebonds et 2 passes dans le seul premier quart-temps, Tyler Herro a pris la suite en deuxième mi-temps pour finalement finir avec 27 points, 5 rebonds, 5 passes et 3 interceptions. Plus que jamais leader de sa formation depuis le départ de Jimmy Butler, l’arrière est très satisfait de la réaction du groupe après les dix défaites de rang.

Les anciens titulaires acceptent leur sort

« Simplement par la manière dont nous nous sommes serré les coudes », explique Tyler Herro. « On a vraiment l’impression d’être connectés. Chacun couvre les autres, et on joue tous très bien ensemble en ce moment. »

Sortis du cinq, Jaime Jaquez Jr. et Terry Rozier ont encaissé le coup, et désormais ils apportent en sortie de banc.

« Une chose que beaucoup de gens ignorent, parce qu’il y a beaucoup de bêtises qui circulent, c’est que nous avons un super groupe », précise Terry Rozier. « C’est facile d’encourager son coéquipier. Ça m’a aidé à traverser les moments où je ne jouais pas, parce que les gars sont très solidaires, et je fais la même chose. »

Même mentalité chez son coéquipier. « Les choses ne vont pas toujours dans votre sens, mais tant que vous continuez à vous entraîner et à vous préparer, vous ne savez jamais quand l’opportunité va se présenter. Il faut juste être prêt à ce moment-là. »

À sept matches de la fin, le Heat peut encore doubler le Magic et/ou les Hawks pour finir 7e ou 8e de la conférence Est. Il faudra pour cela bien négocier les trois prochains matchs (Celtics, Grizzlies, Bucks) car ensuite le calendrier est plutôt clément avec des rencontres face aux Sixers, aux Wizards ou encore aux Pelicans, tous déjà en vacances.