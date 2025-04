Joel Embiid, une opération de plus sur un genou gauche instable

« Si je dois faire une prédiction, il est probable que je ne joue plus jamais de back-to-back de ma carrière ».

La phrase de Joel Embiid, juste avant l’ouverture de la saison 2024/25, avait déclenché une enquête de la NBA et des réactions très étonnées. Il faut dire que le pivot venait tout juste de prolonger avec les Sixers jusqu’en 2029, rajoutant 134 millions de dollars à son contrat, et que l’annonce de ce « plan santé » ne collait pas vraiment.

Enfin une « récupération complète » ?

« On va être intelligent sur le sujet » confirmait toutefois Daryl Morey, le président du club. « Et être intelligent sur le sujet, c’est faire que Paul (George) et Joel (Embiid) jouent peu de back-to-backs, voire aucun. »

L’idée était donc d’économiser des stars fragiles en saison régulière, pour qu’elles soient en pleine santé lors des playoffs. Résultat ? Un fiasco total, même pas de play-in et un « tanking » pour éviter de perdre un choix de Draft…

Le genou gauche de Joel Embiid, malgré une opération en février 2024, n’a jamais totalement récupéré et le plan de gestion de la douleur et du gonflement, à base d’injections et de repos, n’a pas fonctionné.

Après des semaines à discuter avec différents médecins pour évaluer toutes les options, les Sixers ont finalement annoncé que leur pivot allait à nouveau se faire opérer de ce genou gauche. ESPN parle d’une réévaluation par le staff médical dans six semaines, en espérant une « récupération complète » au bout du processus.

Une articulation fragilisée

Un vocabulaire intéressant, même s’il est toujours difficile de spéculer sur les opérations médicales. Surtout avec les Sixers, qui ont l’habitude de rester extrêmement flous sur les blessures de leurs joueurs.

Ce qu’on sait, c’est que Joel Embiid a déjà été opéré de son genou gauche en 2017 et qu’en conséquence, il n’avait pas envisagé la même opération l’an passé, lorsque Jonathan Kuminga lui est lourdement retombé dessus. Des bouts de ménisque lui avaient alors été retirés, et si la procédure lui a permis de revenir lors des playoffs puis de disputer les Jeux olympiques 2024 avec les Etats-Unis, elle n’a clairement pas stabilisé l’articulation du MVP 2023.

Joel Embiid a d’ailleurs depuis admis qu’il était sans doute revenu trop tôt sur les terrains, alors que le staff médical de Philadelphie n’a jamais vraiment compris les gonflements imprévisibles de son genou.

Cette nouvelle opération stabilisera-t-elle ce genou gauche ? Réponse dans quelques semaines, voire quelques mois.