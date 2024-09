Joel Embiid prolonge son contrat avec les Sixers jusqu’en 2029 !

Bel été pour Joel Embiid. Champion olympique avec les Etats-Unis, le pivot vient d’annoncer sur Instagram avoir renégocié/prolongé son contrat avec les Sixers !

Alors qu’il avait encore trois années sur son bail, à 51.4 millions de dollars pour 2024/25, 55.2 millions de dollars pour 2025/26 et 59.0 millions de dollars pour 2026/27, le MVP 2023 a prolongé pour trois ans. Techniquement, sa dernière année (en player option) est ainsi remplacée par une année à 59.5 millions de dollars pour 2026/27, auquel il ajoute donc 64.3 millions de dollars en 2027/28 et 69.1 millions de dollars en 2028/29.

Dans le club des 500 millions

Cette dernière année est à nouveau une « player option », qu’il peut donc activer, ou pas. Mais au moment de devoir faire son choix, s’il ne prolonge pas entretemps, il aura 34 ans.

Au bout de son nouveau contrat, le natif de Yaoundé aura en tout cas touché 515 millions de dollars de salaires en NBA, seuls LeBron James, Stephen Curry, Paul George et Kevin Durant ayant gagné plus dans l’histoire.

Et à 30 ans, il entend bien s’inscrire dans le futur à long terme de sa franchise de toujours.

« Philadelphie, c’est chez moi » explique-t-il ainsi sur Instagram. « J’aime cette communauté et tout ce que vous m’avez donné, à moi et à ma famille. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Vous méritez un championnat et je pense que nous ne faisons que commencer ! »

Joel Embiid Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 PHL 31 25 46.6 36.7 78.3 2.0 5.9 7.8 2.1 3.6 0.9 3.8 2.5 20.2 2017-18 PHL 63 30 48.3 30.8 76.9 2.3 8.7 11.0 3.2 3.3 0.6 3.7 1.8 22.9 2018-19 PHL 64 34 48.4 30.0 80.4 2.5 11.1 13.6 3.7 3.3 0.7 3.5 1.9 27.5 2019-20 PHL 51 30 47.7 33.1 80.7 2.8 8.9 11.6 3.0 3.4 0.9 3.1 1.3 23.0 2020-21 PHL 51 31 51.3 37.7 85.9 2.2 8.4 10.6 2.8 2.4 1.0 3.1 1.4 28.5 2021-22 PHL 68 34 49.9 37.1 81.4 2.2 9.6 11.7 4.2 2.7 1.1 3.2 1.5 30.6 2022-23 ★ PHL 66 35 54.8 33.0 85.7 1.7 8.4 10.2 4.2 3.1 1.0 3.4 1.7 33.1 2023-24 PHL 39 34 52.9 38.8 88.3 2.4 8.6 11.0 5.6 2.9 1.2 3.9 1.7 34.7 Total 433 32 50.4 34.1 82.6 2.2 8.9 11.2 3.6 3.1 0.9 3.4 1.7 27.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.