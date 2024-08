Salaires : Stephen Curry dans le club fermé des « 500 millions de dollars » !

En prolongeant son contrat d’une saison pour 62,6 millions de dollars, Stephen Curry est assuré de toucher en carrière la somme de 526 millions de dollars (source basketball-reference) ! Après 15 ans de carrière, Curry a déjà gagné 347 844 681 millions de dollars, et il lui reste à toucher 178 millions de dollars pour les trois saisons à venir.

Dans l’histoire, ils n’étaient que trois à avoir atteint ce seuil des 500 millions de dollars, et il s’agit de LeBron James, Paul George et de Kevin Durant. Pour l’instant, LeBron a cumulé 482,6 millions de dollars en 21 saisons, et en juillet, il a prolongé pour 104 millions de dollars avec les Lakers. A la fin de la saison, il deviendra le premier à franchir ce seuil.

En carrière, Michael Jordan n’avait pas dépassé les 100 millions de dollars…

Pour sa part, Kevin Durant a déjà cumulé 399,2 millions de dollars en 17 saisons, et il est assuré de toucher 106 millions de dollars pour les deux saisons à venir.

Enfin, il y a Paul George. A 34 ans, c’est le plus jeune d’entre tous, et il a cumulé 307,7 millions de dollars en carrière. Cet été, il a paraphé un contrat de 212 millions de dollars avec les Sixers.

A noter qu’Anthony Davis est lié aux Lakers jusqu’en 2028 avec un contrat qui lui assure 498 millions de dollars. Il aura alors 35 ans. Quant à Giannis Antetokounmpo, il aura touché 471 millions de dollars à la fin de la saison 2027/28. Il n’aura que 34 ans.

