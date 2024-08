Les Warriors prolongent Stephen Curry pour un an et 63 millions de dollars !

Si certains se prennent à rêver d’une association entre LeBron James et Stephen Curry, la probabilité que cela se fasse est assez minime. Encore plus maintenant que ESPN annonce la prolongation, plus ou moins attendue, du meneur des Warriors avec sa franchise de toujours.

Dans le détail, le quadruple champion NBA rempile pour un an et… 62.6 millions de dollars ! Cela signifie qu’il est désormais sous contrat garanti avec Golden State jusqu’à l’été 2027. Il aura alors 39 ans quand son bail se terminera et il pourrait s’agir de la dernière négociation contractuelle de sa carrière.

Les quelque 63 millions de dollars de Stephen Curry viennent ainsi s’ajouter aux 115 millions de dollars qu’il devait déjà toucher en 2024–25 puis 2025–26. Pas vraiment de surprise concernant cette re-signature, donc, puisque le double MVP avait la main sur le dossier et que les Warriors étaient prêts à lui offrir tout ce qu’il réclamait financièrement.

Reste maintenant à découvrir si le meilleur shooteur de l’histoire décrochera, dans les trois ans à venir, un cinquième titre (si ce n’est plus) avec l’équipe qu’il a rejointe en 2009. Et qu’il espère ne jamais quitter si elle reste compétitive…

Stephen Curry Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 GOS 80 36 46.2 43.7 88.5 0.6 3.9 4.5 5.9 3.2 1.9 3.0 0.2 17.5 2010-11 GOS 74 34 48.0 44.2 93.4 0.7 3.2 3.9 5.8 3.2 1.5 3.1 0.3 18.6 2011-12 GOS 26 28 49.0 45.5 80.9 0.6 2.8 3.4 5.3 2.4 1.5 2.5 0.3 14.7 2012-13 GOS 78 38 45.1 45.3 90.0 0.8 3.3 4.0 6.9 2.5 1.6 3.1 0.2 22.9 2013-14 GOS 78 37 47.1 42.4 88.5 0.6 3.7 4.3 8.5 2.5 1.6 3.8 0.2 24.0 2014-15 ★ GOS 80 33 48.7 44.3 91.4 0.7 3.6 4.3 7.7 2.0 2.0 3.1 0.2 23.8 2015-16 ★ GOS 79 34 50.4 45.4 90.8 0.9 4.6 5.4 6.7 2.0 2.1 3.3 0.2 30.1 2016-17 GOS 79 33 46.8 41.1 89.8 0.8 3.7 4.5 6.6 2.3 1.8 3.0 0.2 25.3 2017-18 GOS 51 32 49.5 42.3 92.1 0.7 4.4 5.1 6.1 2.2 1.6 3.0 0.2 26.4 2018-19 GOS 69 34 47.2 43.7 91.6 0.7 4.7 5.4 5.2 2.4 1.3 2.8 0.4 27.3 2019-20 GOS 5 28 40.2 24.5 100.0 0.8 4.4 5.2 6.6 2.2 1.0 3.2 0.4 20.8 2020-21 GOS 63 34 48.2 42.1 91.6 0.5 5.0 5.5 5.8 1.9 1.2 3.4 0.1 32.0 2021-22 GOS 64 35 43.7 38.0 92.3 0.5 4.7 5.2 6.3 2.0 1.3 3.2 0.4 25.5 2022-23 GOS 56 35 49.3 42.7 91.5 0.7 5.4 6.1 6.3 2.1 0.9 3.2 0.4 29.4 2023-24 GOS 74 33 45.0 40.8 92.3 0.5 4.0 4.5 5.1 1.6 0.7 2.8 0.4 26.4 Total 956 34 47.3 42.6 91.0 0.7 4.1 4.7 6.4 2.3 1.5 3.1 0.3 24.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.