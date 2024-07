Stephen Curry espère bien finir sa carrière chez des Warriors compétitifs

Klay Thompson parti, les Warriors changent de visage. Stephen Curry, Draymond Green et Steve Kerr avaient ainsi l’habitude depuis une décennie de retrouver l’arrière au camp d’entrainement. Et son départ vers les Mavericks va laisser un vide chez les vétérans.

« C’est quand même bizarre. Je n’ai pas encore digéré toutes ces émotions, » reconnait Stephen Curry. « Simplement parce que c’est une de ces choses qu’on ne réalise pas vraiment, avant d’arriver en octobre et d’aller dans les vestiaires, avec les images et les sons familiers du Chase Center. »

Pourtant, les piliers de l’équipe avaient réclamé publiquement un retour de Klay Thompson la saison prochaine. Mais le « Splash Brother » a mal digéré les deux dernières saisons dans la Baie et a préféré tourner la page.

« Toutes les choses doivent prendre fin à un moment donné. J’aurais aimé que cela se passe différemment. J’aurais aimé qu’on continue tous les trois, en tant que Warriors, pendant toute notre carrière, » regrette le meneur des Warriors. « Klay Thompson a pris la décision qu’il estimait être la meilleure pour lui-même. Ce que nous avons pu faire ensemble, c’est spécial et cela montre à quel point il est difficile de faire cela. Donc, je vais choisir de célébrer toutes les choses que nous avons accomplies et toutes les expériences que nous avons vécues, au lieu de ressentir une quelconque forme de ressentiment ou de m’énerver. Mais c’est quand même bizarre. »

Éviter les bas-fonds

Pour sa part, le MVP des Finals 2022 souhaiterait finir dans la franchise qui l’a drafté en 2009. À condition tout de même de rester compétitif, et de ne pas simplement jouer aux Warriors pour jouer aux Warriors…

« C’est dur, non ? J’ai toujours dit que je voulais être un Warrior pour la vie, » répète Stephen Curry. « À ce stade de ma carrière, j’ai l’impression que c’est possible. Et être compétitif, cela ne veut pas forcément dire que vous remporterez le titre. Cela ne veut pas dire forcément gagner. Gagner est toujours une priorité, mais il faut évidemment être réaliste. Cela ne veut pas dire que cela va arriver si vous continuez votre carrière. Vous devez changer des choses et continuer de les repenser en fonction de la ligue actuelle, et des équipes talentueuses. »

L’idée est donc plutôt de regarder vers Tim Duncan que vers Kobe Bryant ou Dirk Nowitzki, les Spurs ayant toujours monté une équipe capable de disputer les playoffs autour de « Dream Tim », jusqu’à sa retraite en 2016.

« Je vais procéder étape par étape pour être honnête. Je pense que c’est la seule façon de protéger mon bonheur » conclut-il. « De plus, cela me profiter lorsque je joue. Et je continuerai à prendre les meilleures décisions pour moi et pour ma carrière en fin de compte, lorsqu’il s’agit de faire des projections. Je veux gagner. Disons-le de cette façon, c’est une longue explication pour dire que si c’est la situation est de rester dans les bas-fonds juste pour rester, alors j’aurais du mal avec ça. Mais je ne pense pas que ce sera la réalité. »

Stephen Curry Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 GOS 80 36 46.2 43.7 88.5 0.6 3.9 4.5 5.9 3.2 1.9 3.0 0.2 17.5 2010-11 GOS 74 34 48.0 44.2 93.4 0.7 3.2 3.9 5.8 3.2 1.5 3.1 0.3 18.6 2011-12 GOS 26 28 49.0 45.5 80.9 0.6 2.8 3.4 5.3 2.4 1.5 2.5 0.3 14.7 2012-13 GOS 78 38 45.1 45.3 90.0 0.8 3.3 4.0 6.9 2.5 1.6 3.1 0.2 22.9 2013-14 GOS 78 37 47.1 42.4 88.5 0.6 3.7 4.3 8.5 2.5 1.6 3.8 0.2 24.0 2014-15 ★ GOS 80 33 48.7 44.3 91.4 0.7 3.6 4.3 7.7 2.0 2.0 3.1 0.2 23.8 2015-16 ★ GOS 79 34 50.4 45.4 90.8 0.9 4.6 5.4 6.7 2.0 2.1 3.3 0.2 30.1 2016-17 GOS 79 33 46.8 41.1 89.8 0.8 3.7 4.5 6.6 2.3 1.8 3.0 0.2 25.3 2017-18 GOS 51 32 49.5 42.3 92.1 0.7 4.4 5.1 6.1 2.2 1.6 3.0 0.2 26.4 2018-19 GOS 69 34 47.2 43.7 91.6 0.7 4.7 5.4 5.2 2.4 1.3 2.8 0.4 27.3 2019-20 GOS 5 28 40.2 24.5 100.0 0.8 4.4 5.2 6.6 2.2 1.0 3.2 0.4 20.8 2020-21 GOS 63 34 48.2 42.1 91.6 0.5 5.0 5.5 5.8 1.9 1.2 3.4 0.1 32.0 2021-22 GOS 64 35 43.7 38.0 92.3 0.5 4.7 5.2 6.3 2.0 1.3 3.2 0.4 25.5 2022-23 GOS 56 35 49.3 42.7 91.5 0.7 5.4 6.1 6.3 2.1 0.9 3.2 0.4 29.4 2023-24 GOS 74 33 45.0 40.8 92.3 0.5 4.0 4.5 5.1 1.6 0.7 2.8 0.4 26.4 Total 956 34 47.3 42.6 91.0 0.7 4.1 4.7 6.4 2.3 1.5 3.1 0.3 24.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.