Steve Kerr et Draymond Green supplient les Warriors de prolonger Klay Thompson

A-t-on assisté à la fin d’une dynastie cette nuit au Golden 1 Center ? Peut-être puisque les Warriors n’ont pas atteint les playoffs, et rien ne dit le trio Curry-Green-Thompson sera toujours ensemble la saison prochaine. Premier à se présenter en conférence de presse, Steve Kerr a commenté cette élimination prématurée après une saison éprouvante mentalement.

« C’est la vie… C’est comme ça que ça marche… On ne peut pas rester au sommet éternellement » rappelle le coach des Warriors. « Il va y avoir beaucoup de choses à penser pendant cette intersaison ».

A commencer par l’avenir de Klay Thompson, free agent. Il se murmure que le Magic est prêt à lui offrir un salaire de 30 millions de dollars. Lui veut prolonger aux Warriors. Sa belle fin de saison a prouvé qu’il en avait encore sous le capot. Mais son échec de cette nuit (0 sur 10 aux tirs !) fait très mal. Est-il encore l’homme de la situation pour ramener les Warriors vers les sommets ? Est-ce que ce trio n’est pas « has been » ?

Un « Big Three » ensemble pour toujours ?

« Je sais qu’il a vécu une soirée difficile, mais j’espère qu’on pourra prolonger Klay. Steph et Draymond sont déjà sous contrat, et j’espère qu’on pourra continuer la saison prochaine. On a besoin du retour de Klay pour écarter le jeu et sa présence est si importante pour le rythme de notre attaque. Il a encore de belles années devant lui. Je sais que je parle pour l’ensemble de la franchise : on veut qu’il revienne. Vu ce qu’il représente et vu comme il est toujours aussi bon, on veut vraiment qu’il revienne ».

Même discours chez Draymond Green : « On a vécu des moments incroyablement élevés ensemble. On a vécu des moments merdiques ensemble. On veut continuer ce qu’on a fait ensemble. Ils l’ont fait avec moi. Ils l’ont fait avec Stephen. Ils l’ont toujours fait avec nous trois. Quand Klay s’était rompu un ligament du genou, ils lui avaient donné 160 millions de dollars… »

Qu’en pense Stephen Curry ? « Je ne m’imagine pas jouer sans Draymond, ni Klay » a-t-il répondu.

Réponse à partir du 1er juillet.