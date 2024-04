Les Kings humilient les Warriors pour rester en vie !

Poussés par un public survolté, les Kings prennent le meilleur départ grâce au 3/4 à 3-points de Keegan Murray et et aux cinq ballons perdus et trois lay-ups ratés des Warriors (25-15). Les hommes de Steve Kerr stoppent momentanément l’hémorragie grâce à Draymond Green (12 points, 6 passes), mais leur défense souffre. Ils laissent 6 rebonds offensifs à Sacramento en premier quart-temps, et le dernier donne un 4ème 3-points à Murray (31-22).

Les Warriors continuent de se précipiter et les Kings en profitent pour faire passer leur avance à +16 (41-25) ! Le trio Kevon Looney – Chris Paul – Moses Moody (16 points)réveille enfin Golden State. Ils passent un 7-0 à leur adversaire, mais un nouveau ballon perdu et un rebond offensif permettent à De’Aaron Fox, Domantas Sabonis (16 poins, 12 rebonds, 7 passes), et Keon Ellis (15 points, 5 passes, 4 rebonds, 3 interceptions, 3 contres) de répondre également par un 7-0 (48-34).

Le calvaire de Klay Thompson : 0 sur 10 aux tirs !

Jonathan Kuminga (16 points, 6/15 aux tirs), jusqu’ici en dedans, se ressaisit et marque dix points lors des six dernières minutes de la mi-temps en alternant tirs à mi-distance et attaque de cercle. En face, l’attaque des Kings patauge alors que Domantas Sabonis enchaine les briques et laisse Draymond Green le frustrer. Malgré 13 tirs de moins que Sacramento, les Warriors finissent la mi-temps sur un 16-6 pour rentrer aux vestiaires avec seulement 4 points de retard (54-50).

Discret jusqu’ici, Stephen Curry (22 points, 6 ballons perdus) marque 5 points de suite pour ouvrir le troisième quart-temps et ramener les Warriors à -1 (58-57). Ils semblent avoir le vent en poupe mais les Kings répondent par un 9-0 grâce à trois tirs primés de Keon Ellis, Keegan Murray, et Harrison Barnes (67-57) ! Stephen Curry continue sur sa lancée mais le reste des Warriors, à l’image d’un Klay Thompson à 0/8 aux tirs, sont en panne. De’Aaron Fox en profite alors pour enfoncer le clou et mettre les Kings à +16 avant la dernière période (91-75).

Stephen Curry a beau tenté de relancer son équipe, les Kings ne relâchent pas la pression, bien au contraire. Keegan Murray et Keon Ellis continuent leur festival alors que Klay Thompson finit avec un zéro pointé. Les Kings prennent plus de 20 points d’avance et filent vers une victoire nette et sans bavure. Ils se déplaceront à La Nouvelle-Orléans dans la nuit de vendredi à samedi pour aller tenter d’accrocher les playoffs.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Kings ont été patients. Les hommes de Mike Brown ont réalisé une première mi-temps quasi parfaite. Ils ont dominé les Warriors dans l’engagement, forçant 9 ballons perdus et prenant 9 rebonds offensifs. Ils ont limité Stephen Curry et Klay Thompson à 5 points à 2/10 aux tirs, ils ont eu 23 points du tandem Murray – Ellis, et malgré tout ça ils sont rentrés aux vestiaires avec seulement 4 points d’avance ! La faute à six dernières minutes ratées où les Warriors les ont forcés à jouer sur jeu placé et ont de nouveau forcé Sabonis à prendre des tirs à mi-distance, comme lors des derniers playoffs.

– Plus vite, plus haut, plus fort. Dominateurs en première mi-temps, les Kings ont enfoncé le clou au retour des vestiaires et le contraste entre les deux équipes ne pouvait pas être plus flagrant. De’Aaron Fox, Keon Ellis, Keegan Murray, et Davion Mitchell ont mis la pression aux arrières de Golden State pendant tout le match. Les Warriors n’ont jamais été à l’aise, ils se sont précipités et le trio Curry – Wiggins – Green a perdu 12 de leurs 16 ballons perdus. L’intensité et l’agressivité des Kings s’est aussi ressenti aux rebonds offensifs, avec six joueurs avec au moins deux rebonds offensifs. Les Warriors ont eu du mal toute la saison face à des équipes plus jeunes et plus athlétiques qu’eux, et les Kings en ont profité pendant toute la soirée pour surclasser Golden State dans tous les compartiments du jeu.

– La clé du match : les facteurs X, tous du côté de Sacramento. Lors de notre preview, nous posions cette question comme clé du match :Quel second couteau pour faire tourner le match ? La réponse est venue dès les premières minutes du match, avec un Keegan Murray qui a marqué 14 de ses 32 points en premier quart-temps. Keon Ellis a ajouté 13 points, tout en faisant bosser Stephen Curry pour tous ses points. Les deux joueurs ont fait 11/17 à 3-points. Harrison Barnes a fait 3/4. De’Aaron Fox et Domantas Sabonis ont été égaux à eux mêmes. En face, Klay Thompson a fini le match à 0 points et 0/10 aux tirs. Andrew Wiggins et Jonathan Kuminga ont fini à 10/26 aux tirs. Seul Moses Moody a été à la hauteur chez les seconds couteaux de Golden State.

