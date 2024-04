Il y a sept ans, Draymond Green avait signé un triple-double unique en son genre. Jamais dans l’histoire un joueur n’avait réalisé un triple-double sans atteindre la barre des 10 points. Ce soir-là, dans une victoire face aux Grizzlies, la star des Warriors n’avait ainsi marqué que 4 points, mais il avait ajouté 12 rebonds, 10 passes, 10 interceptions et même 5 contres ! A six points près, il signait un quadruple-double !

Vendredi soir, dans la même veine, Draymond Green est devenu le premier joueur à réaliser un double-double sans prendre le moindre tir ! Alors qu’il avait flambé à 3-points face aux Lakers dans la semaine, l’intérieur des Warriors n’a pris ni tir, ni lancer-franc ! A l’arrivée, il fait chou blanc évidemment, mais il compile 12 rebonds et 11 passes. Malheureusement, les Warriors ont perdu…

A une journaliste qui lui demandait s’il échangerait quelques rebonds ou passes contre des tirs de Green, voici ce qu’a répondu Steve Kerr.

« Je me fiche que Draymond shoote ou pas. Il fait tout le reste, et il a été incroyable ce soir » réagit Kerr. « Sa défense est tellement bonne, son esprit de compétition… En deuxième mi-temps, j’ai trouvé que nos gars, par leur manière de se battre et leur énergie, étaient épatants à regarder. »

Malheureusement, les Warriors se sont inclinés et ils ont sans doute dit adieu à la 8e place. Mais Kerr retient la manière. « Ils sont là depuis 12 ou 15 ans… Ils ont gagné des titres, ils ont joué jusqu’en juin… Et là, ils se battent pour le play-in. Ce sont des Hall Of Famers, et on voit leurs efforts, leur combat pour revenir dans le match et nous donner une chance de gagner. C’est magnifique. »