Il y a quatre ans, Draymond Green réalisait un triple-double historique

Dix points, dix passes et dix rebonds. Voilà ce qu’il faut généralement combiner pour réaliser un triple-double. Parfois, des pivots remplacent les passes par des contres, ou des meneurs remplacent les rebonds par des interceptions. C’est évidemment très rare, mais Bill Russell, Dikembe Mutombo, Dennis Rodman, Ben Wallace ou encore Jason Kidd et Hassan Whiteside y sont parvenus.

En revanche, ce qu’avait réussi Draymond Green le 10 février 2017 était tout simplement unique !

Jamais dans l’histoire un joueur n’avait réalisé un triple-double sans atteindre la barre des 10 points. Ce soir-là, dans une victoire face aux Grizzlies, la star des Warriors n’avait ainsi marqué que 4 points, mais il avait ajouté 12 rebonds, 10 passes, 10 interceptions et même 5 contres !

« Tout est dit. Draymond a dominé le match. Je n’ai jamais vu telle domination de la part de quelqu’un qui a scoré quatre points », estimait à l’époque Steve Kerr. « Jusqu’à un certain stade, il nous fait ça tous les soirs. » a renchéri Stephen Curry. « Mais ce soir, les chiffres sont vraiment dingues avec ce triple-double. »

Une performance unique qu’il n’a pas été loin de rééditer il y a quelques jours dans la défaite face à Dallas. La semaine dernière, il avait ainsi compilé 6 rebonds, 15 passes et 7 interceptions. Le tout avec… 2 points seulement !

Avec ce 18e triple-double en carrière, Draymond Green n’avait jamais été aussi proche de réaliser un quadruple-double, et il fait partie des joueurs les plus complets, susceptibles d’y parvenir un jour. Ce soir-là, il ne lui manquait que six petits points ou… cinq contres. Avec une interception de plus, il aurait même égalé le record NBA !