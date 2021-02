Luka Doncic (record en carrière) tient tête à un immense Stephen Curry (57 points !)

Après la gifle reçue jeudi soir, les Mavericks entament la rencontre avec un esprit revanchard. Derrière l’agressivité de Luka Doncic et l’adresse extérieure de ses coéquipiers, Dallas débute sur un 18-2 !

Il faut un 3+1 de Stephen Curry pour stopper l’hémorragie et réveiller l’attaque qui avait scoré 147 points dans la même salle deux jours plus tôt. Les onze points du double MVP, l’activité de Draymond Green, et déjà 12 points de Kent Bazemore (20 points) permettent aux Warriors de répondre par un 25-12 pour terminer le premier quart à -4 (35-31).

Les hommes de Rick Carlisle profitent du manque d’inspiration du deuxième cinq de Golden State pour repartir de l’avant. Trey Burke et Jalen Brunson font parler la poudre, Kristaps Porzingis (18 points, 10 rebonds) se rapproche enfin du cercle et Dallas reprend 10 points d’avance (51-41).

Stephen Curry sur une autre planète

Steve Kerr relance alors Stephen Curry et son meneur prend feu. Il fait 5/5 à 3-points et marque 19 des 23 derniers de son équipe avant la pause mais Luka Doncic lui répond. Il profite des erreurs de la défense californienne pour garder les Mavs à +8 pour la plus grande frustration d’un Draymond Green omniprésent (72-64).

Stephen Curry et Luka Doncic continuent de se tirer la bourre aux retours des vestiaires. Le Warrior débute la deuxième mi-temps avec son 8e tir primé, Luka Doncic surenchérit en marquant deux 3-points, Kelly Oubre Jr se joint à la fête avec également deux réussites mais Stephen Curry met tout le monde d’accord avec un tir du logo pour ramener Golden State à égalité et passer la barre des 40 points (88-88) !

Luka Doncic prend ses responsabilités

Les Warriors prennent même l’avantage mais le rythme de la rencontre ralentit. Dallas profite de fautes bêtes de ses adversaires pour enchaîner les lancers-francs et reprendre cinq points d’avance avant la dernière ligne droite (106-101).

Avec Stephen Curry sur le banc, les Mavs appuient sur l’accélérateur. Malgré un bon passage d’Andrew Wiggins (22 points), un 3-points de Luka Doncic et une leçon poste bas face à Kelly Oubre Jr augmentent l’avance de Dallas à +10 (118-108). Les Warriors restent toutefois en embuscade. Curry et Green reviennent en jeu et avec toute l’attention de la défense texane sur cette paire, Wiggins ramène Golden State à -3 mais cinq points du duo Doncic – Porzingis gardent les Mavs en contrôle avec quatre minutes à jouer (126-118).

Golden State ne meurt jamais… ou presque

Quatre possessions défensives de haute volée de Draymond Green permettent à Golden State de garder espoir. À -4, Stephen Curry, gourmand, rate un tir de loin rapide et, sur l’action suivante, Luka Doncic vient, pense-t-on, tuer le match sur son septième 3-points de la soirée (131-124). Avec 44 secondes au chrono, les Warriors n’abdiquent pas.

Stephen Curry plante un nouveau 3-points, leur défense provoque une parte de balle, et le meneur convertit un 2+1 pour ramener son équipe à -1 (131-130) ! Maxi Kleber, fautif sur l’action précédente, se rattrape toutefois en marquant un tir primé dans le corner sur une passe de Luka Doncic pour repousser une bonne fois pour toute cette vaillante équipe de Golden State. Score final : 134-132. Quel match !