Preview Play-in | Sacramento Kings (9) — Golden State Warriors (10)

Comme on se retrouve ! Un an après leur face à face au premier tour des playoffs la saison dernière, les Kings font de nouveau face aux Warriors, leurs voisins de San Francisco. Les deux équipes nous avaient offert une série alléchante de sept matchs, terminée par les 50 points de Stephen Curry pour envoyer Golden State au deuxième tour.

Comme la saison dernière, ce sont les Kings qui auront l’avantage du terrain mais les deux équipes ont connu beaucoup de hauts et de bas cette saison pour en arriver là. Les Kings étaient bien partis pour se qualifier directement pour les playoffs mais les blessures de Kevin Huerter et de Malik Monk ont déraillé leur saison et changer leur identité de jeu. Ils ont dégringolé à la neuvième place lors des trois dernières semaines de la saison régulière.

Les Warriors quant à eux ont connu une première partie de saison noire entre les deux suspensions de Draymond Green, des blessures, les contre-performances de joueurs clés et le décès de leur assistant coach Dejan Milojevic. La bande à Steve Kerr a cependant redressé la barre à partir de février derrière de nombreux changements de rotation. Ils ont terminé la saison avec 26 victoires lors de leurs 38 derniers matchs et se présenteront au Golden 1 Center en pleine confiance et avec l’assurance d’être bien meilleur que laisse présager leur 10e place.

PRÉSENTATION DES KINGS

Les titulaires : D. Fox, K. Ellis, K. Murray, H. Barnes, D. Sabonis.

Les remplaçants : D. Mitchell, T. Lyles, A. Len, C. Duarte, K. Edwards, S. Vezenkov.

Les absents : K. Huerter, M. Monk.

Le coach : M. Brown.

Avec deux victoires de moins que la saison dernière, les Kings sont toujours portés par le duo De’Aaron Fox – Domantas Sabonis. Derrière eux, Keegan Murray a confirmé sa bonne saison rookie, en progressant dans tous les compartiments du jeu à l’exception de son adresse longue distance. Harrison Barnes apporte toute son expérience, et l’éclosion de Keon Ellis a permis à Mike Brown de miser davantage sur la défense. Les Kings ont d’ailleurs terminé 14e meilleure défense de la ligue. Et depuis le 1er mars, ils ont la 3e meilleure de toute la NBA.

Le point fort

– Le duo Fox – Sabonis. Tout part de ces deux joueurs pour Sacramento. Avec 26.6 points de moyenne et 37% à 3-points, De’Aaron Fox a réalisé une meilleure saison que la saison dernière. Il a également fait de net progrès en défense. Sa vitesse pose beaucoup de problèmes à la défense des Warriors. Domantas Sabonis (19.4 points, 13.7 rebonds, 8.2 passes) a également progressé, terminant premier de la NBA aux triple-double et aux double-double, établissant au passage un nouveau record de franchise avec 61 double-double consécutifs. Les Warriors sont cependant sa bête noire. Son manque de tir à mi-distance avait tué les Kings la saison dernière, et Golden State devrait surement opter pour une stratégie similaire cette nuit.

Le point faible

– La profondeur de banc. En perdant Kevin Huerter pour la saison, et Malik Monk pour encore plusieurs semaines, les Kings ont perdu leurs 4e et 5e meilleurs scoreurs mais également une partie de leur identité. Huerter était l’un des partenaires favoris de Sabonis sur les main à main, une tactique centrale pour l’attaque des Kings, et Monk est en course pour gagner le titre de meilleur 6e homme de l’année. Il avait tourné à 19 points par match lors du premier tour contre les Warriors la saison dernière. Sans ces deux joueurs, Mike Brown devrait donc jouer à huit, comme récemment face à Phoenix (Fox, Ellis, Barnes, Murray, Sabonis, Mitchell, Lyles, Len), avec un effectif beaucoup moins explosif, mettant beaucoup de pression sur le quatuor Fox – Sabonis – Murray – Barnes qui devrait tous flirter avec les 40 minutes de temps de jeu.

PRÉSENTATION DES WARRIORS

Les titulaires : S. Curry, K. Thompson, A. Wiggins, D. Green, T. Jackson-Davis

Les remplaçants : J. Kuminga, C. Paul, B. Podziemski, K. Looney, M. Moody, D. Saric.

Les absents : G. Payton II

Le coach : Willie Green

À l’inverse des Kings, les Warriors ont terminé avec deux victoires de plus que la saison dernière et un meilleur différentiel. Malheureusement pour eux, toute la conférence Ouest a progressé et ils ont donc perdu quatre places au classement par rapport à la saison 2022-23. Cette décevante dixième place est venue de deux facteurs principaux : les 17 matchs ratés par Draymond Green sur suspension et les contre-performances d’Andrew Wiggins, de Klay Thompson et de Kevon Looney lors de la première moitié de la saison. Après de nombreuses permutations, Steve Kerr a finalement trouvé la parade, permettant à Golden State de finir la saison en gagnant 10 de leurs 12 derniers matchs.

Le point fort

– Le bilan à l’extérieur. La saison dernière, les Warriors étaient l’une des pires équipes de la ligue loin de leur base. Cette saison, ils sont redevenus l’une des meilleurs équipes de la ligue à l’extérieur avec 25 victoires et 16 défaites. Ils ont d’ailleurs gagné 17 de leurs 21 derniers matchs loin du Chase Center. Beaucoup plus rigoureux à l’extérieur, ils arrivent donc à Sacramento (un déplacement d’une heure et demie en bus) avec des jambes reposées et en sachant qu’ils peuvent gagner sur le parquet des Kings. Depuis 2022, les Warriors ont en effet gagné 5 des 9 matchs qu’ils ont joués au Golden 1 Center dont 2 sur 4 en playoffs la saison dernière, y compris ce fameux Game 7 où Stephen Curry avait marqué 50 points et Kevon Looney pris 21 rebonds, dont 10 offensifs.

Le point faible

– La gestion du money time. Cette saison, les Warriors ont joué 48 « clutch games », c’est à dire des matchs avec un écart de 5 points ou moins avec cinq minutes à jouer. Ils en ont gagné et perdu 24. Ils ont également perdu le deuxième plus grand nombre de matchs cette saison après avoir mené de 15 points. Notamment un à Sacramento et ce manque de rigueur en fin de match leur a coûté une place directe en playoffs. Les trois dernières confrontations entre les Warriors et les Kings se sont joués à un point. Dans un match couperet, on peut envisager un nouveau match serré entre les deux équipes. Les Warriors pourront-ils exorciser leurs démons de la saison régulière ?

LA CLÉ DU MATCH

– Quel second couteau pour faire tourner le match ? Mike Brown fait partie de ces entraineurs NBA qui n’hésitent pas à envoyer des prises à deux agressives sur Stephen Curry. Les Warriors savent comment limiter l’impact de Domantas Sabonis. De’Aaron Fox et Klay Thompson peuvent vraisemblablement faire un gros match, mais qui d’Andrew Wiggins, Jonathan Kuminga, Harrison Barnes, Keegan Murray, et d’autres (Mitchell, Jackson-Davis, Lyles, Podziemski) pourra faire payer la défense adverse pour faire basculer le match ?

SAISON RÉGULIÈRE

2-2

27 octobre : Sacramento – Golden State (114-122)

1er novembre : Golden State – Sacramento (102-101)

28 novembre : Sacramento – Golden State (124-123)

25 janvier : Golden State – Sacramento (133-134)

VERDICT

Golden State Warriors. Les hommes de Steve Kerr ont le vent en poupe et ils ont un effectif plus étoffé que leurs adversaires. Mike Brown devra tirer sur ses cadres et ils risquent d’arriver en quatrième quart-temps sur les rotules. Ce sera un avantage notoire pour les Warriors, qui auront toutefois besoin d’un grand Stephen Curry, dans le dur depuis le All Star Game, pour espérer se déplacer à Los Angeles ou à La Nouvelle-Orléans dans la nuit de vendredi à samedi pour aller chercher le dernier billet pour les playoffs.

HORAIRE

À 04h00, dans la nuit de mardi à mercredi.





Qui va se qualifier pour le 2e tour du « play-in » ?