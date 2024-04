Malik Monk se voit 6e homme de l’année… et rester à Sacramento

Arrivé à maturité chez les Kings, avec 15.4 points, 5.1 passes et 2.9 rebonds de moyenne en sortie de banc (à 44% au tir, 35% à 3-points et 83% aux lancers-francs), Malik Monk est clair vis-à-vis de ses intentions estivales : rempiler en Californie.

« Je me sens à l’aise à Sacramento » confie-t-il ainsi, auprès de Hoopshype. « J’adorerais revenir jouer ici, c’est certain. Je suis ici depuis deux ans, je me suis lié d’amitié avec tout le monde, même le personnel et les dirigeants, donc j’adorerais revenir ici. »

Grandissime favori pour le Sixth Man Of The Year ?

Sacramento, ville où Malik Monk s’épanouit humainement et où il s’est surtout établi comme l’un des meilleurs remplaçants de la ligue. Au point de s’imposer comme le favori au titre de Sixième homme de l’année 2024, après ses passages globalement moins aboutis aux Hornets puis aux Lakers.

« [Je suis] numéro un, à 1000% » répond-il justement, quand on lui demande où il se situe dans la course. « Je pense que je l’étais déjà la saison dernière, du moins, je l’espérais. Mais je pense que je devrais le gagner cette saison, c’est certain. J’ai la sensation que personne ne fait ce que je fais pour l’équipe en sortie de banc. Non seulement pour scorer mais aussi pour faciliter le jeu et défendre, plus que jamais auparavant. Je pense apporter tout ce qu’il faut en sortie de banc et je devrais assurément gagner [le trophée]. »

Reste que Naz Reid, Norman Powell, Bogdan Bogdanovic ou encore Bobby Portis ont également des arguments à faire valoir pour priver Malik Monk de ce titre, qui « ne devrait pas faire débat » selon son entraîneur, Mike Brown. Alors que De’Aaron Fox et Domantas Sabonis n’en pensent pas moins non plus.

Sacramento n’a pas le droit à l’erreur…

Mais ce qui importe le plus les Kings dans leur globalité, c’est de savoir l’avenir de leur arrière verrouillé en Californie, tandis que les prochains jours (voire semaines) aideront à davantage se rendre compte de son importance, puisqu’il sera absent jusqu’en mai à cause de son genou.

« C’est juste tout aussi simple de voir à quel point Malik est important pour notre organisation » déclare en ce sens Mike Brown « Il est adoré par ses coéquipiers, l’organisation et la ville.. En espérant que sa free agency ne dure pas trop longtemps et qu’il soit un King sur le long terme… »

« Nous ferions mieux de le conserver » prévient de son côté Domantas Sabonis, qui ne se soucie guère des questions d’argent. « Il n’y a pas d’excuse et je vais parler à Monte [McNair, le GM] et Vivek [Ranadive, le propriétaire]. Nous devons le garder, c’est un élément important de notre avenir. »

Malik Monk Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 CHA 63 14 36.0 34.2 84.2 0.1 0.9 1.1 1.4 1.0 0.3 0.8 0.1 6.7 2018-19 CHA 73 17 38.7 33.0 88.2 0.2 1.7 1.9 1.6 1.5 0.5 1.2 0.3 9.0 2019-20 CHA 55 21 43.4 28.4 82.0 0.5 2.4 2.9 2.1 1.4 0.5 1.4 0.3 10.3 2020-21 CHA 42 21 43.4 40.1 81.9 0.3 2.1 2.4 2.1 1.1 0.5 1.3 0.1 11.7 2021-22 LAL 76 28 47.3 39.1 79.5 0.5 2.9 3.4 2.9 1.8 0.8 1.6 0.4 13.8 2022-23 SAC 77 22 44.8 35.9 88.9 0.4 2.2 2.6 3.9 1.6 0.6 1.9 0.3 13.5 2023-24 SAC 72 26 44.3 35.0 82.9 0.4 2.6 2.9 5.1 2.2 0.6 2.1 0.5 15.4 Total 458 22 43.3 35.5 84.4 0.4 2.1 2.5 2.8 1.5 0.6 1.5 0.3 11.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.