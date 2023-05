Stephen Curry (50 points) coupe la tête des Kings !

Dans un Golden 1 Center prêt à exploser, les Kings entament la rencontre sur un 7-2 mais des Warriors, beaucoup plus rigoureux et agressifs, répondent par un 16-5 pour calmer les ardeurs des fans de Sacramento (18-12). Les entrées de Terence Davis et de Trey Lyles, qui font 3 sur 4 de loin, relancent les Kings et malgré 10 points de Stephen Curry, c’est Sacramento qui prend les devants après douze minutes (31-30).



L’attaque de Mike Brown commence à trouver son rythme en disséquant la défense de Golden State avec plusieurs backdoors, leur permettant de trouver des tirs ouverts. Davis, Monk et Sabonis punissent alors les Warriors pour mettre Sacramento à +5 (47-42). Stephen Curry prend alors ses responsabilités pour stopper le mini run adverse. 3-points, floaters… le double MVP se balade et trouve en Andrew Wiggins un parfait lieutenant (51-51). Les Kings poussent pour finir fort la mi-temps mais un nouveau 3-points de Curry garde les Warriors en embuscade (58-56).

Stephen Curry sur un nuage !

Le sursaut de Klay Thompson, auteur de 5 points dans les six premières minutes du troisième quart temps, la magie de Stephen Curry, auteur de 8 points, et sept rebonds offensifs de Kevon Looney permettent aux Warriors de passer un 19-8 aux Kings pour prendre le contrôle du match (75-64).

Un 3-points de Poole pousse l’avance des Dubs à +12 mais De’Aaron Fox, jusqu’ici maladroit, relance les Kings. Il marque 6 points et 9 lancers francs ratés de Golden State dans la période permettent à Sacramento de limiter la casse. Mais un 3+1 de Klay Thompson à une seconde du buzzer met les Warriors à +10 (91-81) !

À l’inverse du Game 5 où ils avaient redonné vie aux Kings en début de dernier quart temps, cette fois les Dubs enfoncent le clou. Stephen Curry, de manière similaire à ce qu’il avait fait à Boston en juin 2022 lors du Game 4 des Finals, vient terminer la saison de Sacramento en marquant 14 des 17 premiers points de Golden State dans la période pour faire passer l’écart à +22 (107-85) !

Les Warriors défieront donc les Lakers au prochain tour alors que les Kings voient leur saison se terminer. Les hommes de Mike Brown ont toutefois pris rendez-vous avec le reste de la conférence Ouest pour la saison prochaine.

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Les réponses de Steve Kerr après le Game 6. Pour ce match décisif, Steve Kerr a sans surprise débuté avec son cinq majeur classique avec le retour de Draymond Green à la place de Jordan Poole. Ça a permis aux Warriors de donner le ton défensivement. Il a continué d’opter pour une rotation plus défensive avec Gary Payton II qui a vu ses premières minutes de la série en premier quart-temps et un temps de jeu un poil plus élevé pour Moses Moody.

— Le banc de Sacramento commence fort. Déjà décisif lors du Game 6 à San Francisco, le trio Malik Monk – Terence Davis – Trey Lyles a continué sur la même lancée en première mi-temps de ce Game 7. À la pause, ils comptaient 25 points à 6 sur 14 à trois points. Ça a permis de compenser la maladresse de De’Aaron Fox (3/10) et a fait la différence face au banc inexistant des Warriors (8 points).

— Les Warriors sortent leur traditionnel 3e quart-temps. En embuscade pendant toute la première mi-temps, les Warriors ont réalisé leur effort en troisième quart-temps, comme aux meilleurs jours de leur dynastie pour prendre le contrôle du match. Si les 14 points de Stephen Curry y ont été pour beaucoup, si le réveil de Klay Thompson pour ouvrir et terminer le quart temps a été déterminant, et si leur défense, qui a limité les Kings à 33% de réussite aux tirs, a été irréprochable, ce sont les 10 rebonds de Kevon Looney dont 7 offensifs qui ont mis Sacramento dos au mur. Malgré 9 lancers francs ratés, les 9 tirs supplémentaires des Warriors en troisième quart-temps leur ont permis de l’emporter 35-23 pour filer vers la victoire.

TOPS/FLOPS

✅ Stephen Curry. Que dire de Stephen Curry ?!? Le double MVP a comme d’habitude répondu présent pour porter son équipe en première mi-temps avant de faire la différence après la pause. Il termine avec 50 points à 20/38 aux tirs, 8 rebonds, et 6 passes, dont 30 points en deuxième mi-temps pour climatiser le Golden 1 Center.

✅ Kevon Looney. Le pivot des Warriors est devenu le premier joueur depuis Dwight Howard en 2008 à prendre plus de 20 rebonds lors des trois matchs dans la même série. Il a terminé avec 21 rebonds, dont 10 offensifs, a marqué 11 points, et a été tout aussi énorme en défense.

✅ Draymond Green & Andrew Wiggins. Green a été intraitable défensivement pour son retour dans le cinq majeur. Il fini avec 8 points, 8 passes, 6 rebonds, et 2 interceptions. Andrew Wiggins a fini deuxième marqueur de son équipe avec 17 points, non négligeable compte tenu du 7 sur 28 du duo Klay Thompson – Jordan Poole.

✅ Domantas Sabonis. Le Lituanien a été le meilleur King de la soirée avec 22 points, 8 rebonds, et 7 passes, même s’il a souvent refusé des tirs en tête de raquette.

⛔ De’Aaron Fox. Le Clutch Player de la saison est passé à côté de son Game 7, terminant avec 16 points à 5/19 aux tirs et 5 ballons perdus.

LA SUITE

Les Warriors recevront les Lakers pour le Game 1 de la demie finale de conférence dans la nuit de mardi à mercredi (04h0).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.