Entre Klay Thompson et les Warriors, deux ans de frustration

793 matches de saison régulière et 158 de playoffs, six Finals, quatre bagues de champion, un record de 73 victoires en 2015/26, 2481 paniers primés, une association de légende avec Stephen Curry, son « Splash Brother », et Draymond Green… Klay Thompson quitte Golden State avec un palmarès long comme le bras.

Le sien a fait tellement de bien aux Warriors, avec ses shoots de loin. Depuis 2011, l’arrière a écrit une des plus belles pages de l’histoire de la ligue avec la franchise californienne, en formant une dynastie de légende. Mais paradoxalement, tout s’est cassé au moment du dernier titre, en 2022, alors qu’il revenait de deux années blanches, bloquées par deux graves blessures.

2022 : titre et ressentiment

Depuis cet instant de joie, Klay Thompson était « malheureux », d’après un proche du joueur, cité par ESPN, dans un article qui revient sur ce divorce. Son spleen s’explique par l’avancée – la non-avancée même – des négociations avec les Warriors, par le « manque de considération » qu’il observe quand il se compare avec ses coéquipiers, et par son rôle, de moins en moins important.

En effet, après avoir fait des énormes efforts physiques et mentaux pour revenir après quasiment 30 mois loin des parquets, l’arrière retrouve des sensations et des couleurs. Il remporte le titre face aux Celtics en 2022 et pense obtenir une prolongation de contrat dans la foulée de ce quatrième trophée.

Ce n’est pas le cas et Klay Thompson prend cela pour « un manque de respect ». Surtout que, dans le même temps, Jordan Poole et Andrew Wiggins prolongent (pour respectivement 140 et 109 millions) avant le début de saison 2022/23. L’arrière et Draymond Green, les cadres, doivent donc patienter et n’apprécient guère ce constat.

La suite est connue : l’intérieur va frapper au visage Jordan Poole, une fracture va intervenir dans le groupe et la défense du titre ne se passera pas comme prévu. Néanmoins, Draymond Green obtiendra une prolongation de quatre saisons en 2023, avec 100 millions de dollars. Klay Thompson, lui, discute avec la franchise mais on ne parle alors que d’un contrat de deux saisons autour de 50 millions de dollars. Forcément, il fait la comparaison avec le contrat de Draymond Green et le ressentiment de 2022 s’accentue…

Rôle à la Andre Iguodala et dernière tentative

De plus, les Warriors semblent toujours repousser les (quatre) approches du camp du joueur pour prolonger. Ils ont un œil sur les finances et sur le nouvel accord collectif, avec son « second apron », qui explique le comportement des Clippers avec Paul George par exemple. Ils tentent néanmoins de se renforcer en approchant l’ailier désormais à Philadelphie, LeBron James, Mikal Bridges ou encore Lauri Markkanen. « C’était évident : Thompson n’était pas la priorité », concluent nos consœurs Ramona Shelburne et Kendra Andrews.

Les prolongations ne sont pas arrivées à temps, n’avaient pas les montants espérés, et la franchise lui demandait de patienter : face à constat, le joueur n’a pas pu cacher son mécontentement durant la saison 2023/24. Il est devenu difficile à gérer dans le vestiaire, même pour ceux qui le défendaient et les réunions avec Steve Kerr ont été nombreuses. Lui qui, dans le passé, ne demandait aucun effort de management devient désormais un problème.

L’exercice se termine dans la douleur, pour le joueur déjà – qui fait sa pire saison en dix ans – mais également pour l’équipe dans son ensemble – sans playoffs -, avant que la dernière fenêtre pour le garder ne s’ouvre. Les Warriors espèrent toujours le conserver, en imaginant qu’il pourrait avoir un rôle moindre. Il aurait pu devenir un nouveau Andre Iguodala, soit le vétéran qui sort du banc pour rendre des services en playoffs. Klay Thompson n’est pas emballé par l’idée, mais cela ne l’empêche pas néanmoins d’imaginer un retour en Californie.

Un nouveau départ

Mais comme la situation n’avance pas vraiment, l’idée de partir, de connaître un nouveau challenge ailleurs prend du poids. Elle devient même une évidence, surtout quelques jours après une dernière tentative d’accord. Le camp du joueur avait proposé une prolongation de deux ans, avec environ 20 millions de dollars la saison, aux dirigeants. Même réponse que depuis un an : pour le moment, on ne peut pas…

C’est donc terminé. Il faut tourner la page et regarder ailleurs, vers Los Angeles, Dallas ou Oklahoma City. Klay Thompson l’annonce à Steve Kerr fin juin, puis appelle Stephen Curry et Draymond Green pour leur expliquer qu’il a besoin d’un nouveau départ. Inutile donc pour eux de faire pression sur la franchise afin qu’il reste.

Enfin, dernier coup de téléphone au GM Mike Dunleavy Jr. et au propriétaire Joe Lacob pour travailler sur un sign-and-trade avec l’équipe de son choix. Malgré les envies de son père, Mychal Thompson, qui espère le voir aux Lakers, ce sont les Mavericks qui ont sa préférence. Les Warriors font le nécessaire pour satisfaire le joueur, qui ira bien dans le Texas, et comme l’écrivent les journalistes d’ESPN, ce fut « une séparation à l’amiable ».

Klay Thompson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 GOS 66 24 44.3 41.4 86.8 0.4 2.1 2.4 2.0 2.4 0.7 1.6 0.3 12.5 2012-13 GOS 82 36 42.2 40.1 84.1 0.4 3.3 3.7 2.2 2.9 1.1 1.9 0.6 16.6 2013-14 GOS 81 35 44.4 41.7 79.5 0.5 2.6 3.1 2.2 2.9 0.9 1.7 0.5 18.4 2014-15 GOS 77 32 46.3 43.9 87.9 0.4 2.9 3.2 2.9 1.6 1.1 1.9 0.8 21.7 2015-16 GOS 80 33 47.0 42.5 87.3 0.4 3.4 3.8 2.1 1.9 0.8 1.7 0.6 22.1 2016-17 GOS 78 34 46.8 41.4 85.3 0.6 3.0 3.7 2.1 1.8 0.9 1.6 0.5 22.3 2017-18 GOS 73 34 48.8 44.0 83.7 0.4 3.4 3.8 2.5 1.6 0.8 1.8 0.5 20.0 2018-19 GOS 78 34 46.7 40.2 81.6 0.5 3.4 3.8 2.4 2.0 1.1 1.5 0.6 21.5 2021-22 GOS 32 29 42.9 38.5 90.2 0.5 3.4 3.9 2.8 1.7 0.5 1.3 0.5 20.4 2022-23 GOS 69 33 43.6 41.2 87.9 0.6 3.6 4.1 2.4 1.9 0.7 1.8 0.4 21.9 2023-24 GOS 77 30 43.2 38.7 92.7 0.5 2.8 3.3 2.3 1.7 0.7 1.5 0.5 17.9 Total 793 33 45.3 41.3 85.8 0.5 3.1 3.5 2.3 2.1 0.9 1.7 0.5 19.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.