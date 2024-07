Comment Paul George a-t-il fini par rejoindre Philadelphie ?

Pour justifier le départ de Paul George, annoncé officiellement par la franchise, les Clippers ont expliqué qu’ils voulaient le conserver, mais avec un contrat qui puisse permettre « de continuer à construire l’équipe malgré les nouvelles contraintes de la nouvelle convention collective ». Une question d’argent donc, pour l’ailier comme pour la franchise.

Malgré plusieurs mois de négociations, pour se mettre d’accord sur « un contrat qui avait du sens pour les deux camps », la position de chacun étant trop éloignée de celle de l’autre, « PG13 » a donc quitté Los Angeles.

C’est cette histoire, ainsi que sa signature à Philadelphie, que Ramona Shelburne, d’ESPN, raconte dans un long article. Et il est effectivement beaucoup question du nouvel accord collectif et du fameux « second apron », cette barrière à ne pas franchir sous peine de sanctions.

Chacun a voulu faire céder l’autre…

Les Clippers avaient prolongé Kawhi Leonard pour 150 millions de dollars et trois ans en janvier. Comme ce n’était pas le montant maximum auquel la star pouvait prétendre, c’était déjà un signe pour la franchise, mais aussi pour Paul George : il fallait faire des efforts si l’association avec l’ancien de Toronto voulait perdurer.

Les deux hommes, arrivés en même temps à Los Angeles en 2019, ont beaucoup parlé de leur nouveau contrat, de leur envie de rester, sans jamais néanmoins évoquer de ristourne. Surtout que les dirigeants californiens voulaient offrir moins à « PG13 » qu’à Kawhi, croit savoir ESPN. L’ancien d’Indiana et Oklahoma City aurait ainsi été déçu de l’offre des Clippers et aurait dit à son coéquipier qu’il allait s’adresser à la concurrence.

« Les pourparlers s’enlisent, puis diminuent complètement […] George pariait que d’autres équipes lui offriraient plus d’argent, pour plus longtemps. Les Clippers misaient sur le fait que l’attrait de chez lui, Los Angeles, serait trop fort pour être ignoré », résume Ramona Shelburne.

Dès lors, avec la perspective de le voir partir, les Clippers ont cherché à le transférer, pour ne pas le perdre sans contrepartie. Des discussions ont eu lieu avec les Warriors, Paul George étant particulièrement séduit de faire équipe avec Stephen Curry et les champions 2022.

… mais la peur des sanctions est plus forte

Là aussi, la peur du « second apron » a joué sur les négociations puisque les deux franchises sont celles qui paient le plus de luxury tax cette année. Golden State avait les dossiers Klay Thompson et Chris Paul à gérer et le contrat du meneur de jeu (30 millions de dollars) était une aubaine pour faire des économies ou pour monter un transfert.

Les Warriors ont proposé plusieurs combinaisons, avec des fins de contrat, des jeunes joueurs et un premier tour de Draft en 2027. Les Clippers, eux, voulaient en échange Jonathan Kuminga. Golden State a résisté et n’a pas cédé, pensant aussi que, trop déplumés, les Warriors ne seraient plus intéressants pour Paul George. Néanmoins, un accord a visiblement été très proche d’être trouvé : les dirigeants et propriétaires des deux franchises ont discuté directement.

Mais, encore une fois, les Clippers ne voulaient pas se retrouver dans une situation financière compliquée. Un choix logique : s’ils n’ont pas trouvé d’accord avec Paul George à cause de cela, ce n’est pour se retrouver dans cette situation avec d’autres joueurs…

Les Sixers, eux, n’avaient pas ces problèmes à gérer. Ils avaient énormément d’argent à dépenser cet été (60 millions de dollars) et voulaient une troisième star pour épauler Joel Embiid et Tyrese Maxey. Dès lors, un joueur du calibre de Paul George disponible sur le marché, c’était amplement suffisant pour se déplacer et tenter de le convaincre.

Maillot d’Allen Iverson et retard de Dr. J

Dimanche 30 juin, la franchise de Philadelphie s’est donc déplacée à Los Angeles, dans la maison du joueur, pour discuter avec lui. Dans cette délégation, on retrouvait le président, Daryl Morey, le GM, Elton Brand, le vice-président, Peter Dinwiddie (que « PG13 » connaissait depuis ses années à Indiana), ainsi que le propriétaire des Sixers, Josh Harris, et l’ancienne légende locale, Julius Erving.

La réunion est programmée pour 20h30 (l’ouverture du marché était fixée à 18h), mais les deux derniers cités ont un petit souci de météo pour voyager et auront du retard. L’agent du joueur, Aaron Mintz, demande alors à Paul George s’il est d’accord pour attendre un peu. Aucun problème, répond-il.

Par conséquent, deux heures après, à 22h30, tout ce petit monde passe la porte de chez Paul George. Et on peut déjà dire que ça sent bon : le joueur les reçoit avec un maillot d’Allen Iverson, ancienne gloire et MVP des Sixers, sur le dos… On connait la suite (et la fin) de cette histoire : un contrat de 212 millions de dollars sur quatre ans.