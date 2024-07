Les Clippers officialisent le départ de Paul George, sans doute vers les Sixers

Rares sont les franchises à communiquer sur le départ d’une de leur star avant qu’aucune transaction n’ait lieu. Les Clippers ont annoncé dimanche la fin de la période Paul George, et cinq années de collaboration avec l’ailier All-Star. La franchise de Los Angeles explique avoir négocié « des mois » avec le camp du joueur, sans parvenir à trouver un terrain d’entente. Et que l’écart entre les propositions des deux parties était « important ».

Après avoir prolongé Kawhi Leonard durant la saison, puis James Harden dans les premières heures de la « free agency » dimanche, les Clippers vont désormais se projeter sans George mais avec davantage de flexibilité financière. « A l’approche de notre intersaison, notre effectif était construit avec trois grands joueurs de 33 ans et plus, dont deux pouvaient devenir free agents » écrit la franchise californienne. « Nous voulions les conserver avec des contrats qui nous permettaient de continuer à construire l’équipe malgré les nouvelles contraintes de la nouvelle convention collective. Nous avons négocié pendant des mois avec Paul et ses représentants sur un contrat qui avait du sens pour les deux camps, et nous en étions éloigné. »

Les Clippers ont exploré l’idée d’un échange

Les nouveaux pensionnaires d’Inglewood expliquent avoir travaillé sur le scénario d’un échange après que Paul George n’active son option de contrat pour la saison prochaine, en vain. « Cela nous aurait laissé dans une position similaire vis-à-vis du CBA (l’accord collectif), avec très peu d’atouts pour justifier les restrictions » que ce deal aurait imposé précisent les Clippers.

« Nous comprenons et respectons la décision de Paul de voir ailleurs pour son prochain contrat. […] Nous sommes enthousiastes par les opportunités qui nous sont offertes, parmi elles plus de flexibilité. Kawhi est un joueur all-NBA, et nous pensons que Ty Lue est le meilleur entraîneur de la ligue. Nous allons aligner une équipe très compétitive cette saison et à l’avenir, nous utiliserons les avantages de notre gestion pour ramener des talents de premier ordre à l’Inuit Dome. »

ESPN et Adrian Wojnarowski ajoutent que Paul George a déjà commencé ses recherches puisqu’il devait rencontrer une délégation des Sixers dans la soirée de dimanche à Los Angeles. La franchise de Philadelphie se place désormais comme favorite pour récupérer « PG13 » et entourer Joel Embiid et Tyrese Maxey d’un joueur qui tournait encore à 22,6 points, 5,2 rebonds et 3,5 passes la saison passée. Mais qui n’aura jamais réussi à emmener les Clippers au sommet, entre ses propres blessures, et celles de Kawhi Leonard. En cinq ans, ils n’auront atteint la finale de conférence qu’une seule fois, battus par les Suns en 2021.

Ils n’ont en tout cas pas perdu de temps pour trouver un remplaçant à George, avec la signature de Derrick Jones Jr.