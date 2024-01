Kawhi Leonard prolonge aux Clippers pour 152 millions de dollars sur trois ans

Cela faisait déjà plusieurs mois que les Clippers négociaient la prolongation de Kawhi Leonard (mais aussi Paul George), sans toutefois se précipiter pour le faire, et voilà que la franchise californienne a officialisé la re-signature de sa superstar. Selon The Athletic, il s’agit d’une prolongation de contrat de 152 millions de dollars sur trois ans. Les trois années sont totalement garanties.

Une excellente nouvelle pour Los Angeles, qui déménagera à l’Intuit Dome dès la saison prochaine et qui s’assure d’ores et déjà la présence du joueur marquant de son projet, lancé à l’été 2019. Celui-ci avait pourtant l’occasion de tester le marché cet été, en déclinant sa « player option » de 48.8 millions de dollars, mais il a donc préféré rempiler dès maintenant à LA, où il jouera jusqu’en 2027.

Retour au premier plan réussi

On imagine que les Clippers ont également été rassurés par le début de saison particulièrement solide de Kawhi Leonard, auteur de 23.8 points, 6.1 rebonds, 3.4 passes et 1.8 interception de moyenne, à 52% au shoot (dont 43% à 3-points) et 87% aux lancers. Peu à peu monté en puissance, il a surtout confirmé être rétabli à 100% en prenant part aux 27 premières rencontres de sa franchise (avant d’en rater quatre, puis de revenir aux affaires).

Ne lui restera plus qu’à connaître un parcours de playoffs couronné de succès avec Los Angeles, comme cela a pu être le cas à San Antonio puis Toronto. Actuellement 4e de la conférence Ouest (23-13) et en très grande forme (20 victoires sur leurs 26 derniers matchs), les hommes de Tyronn Lue seront à prendre au sérieux au printemps prochain, avec James Harden à la baguette et le duo Leonard/George pour s’occuper du reste…

LEXIQUE

Player option : possibilité pour un joueur d’activer (ou non) la dernière année de son contrat, afin de terminer son bail ou de devenir free agent avec un an d’avance.

Kawhi Leonard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 SAN 64 24 49.3 37.6 77.3 1.6 3.5 5.1 1.1 1.4 1.3 0.7 0.4 7.9 2012-13 SAN 58 31 49.4 37.4 82.5 1.1 4.9 6.0 1.6 1.7 1.7 1.1 0.6 11.9 2013-14 SAN 66 29 52.2 37.9 80.2 1.2 5.1 6.2 2.0 1.9 1.7 1.2 0.8 12.8 2014-15 SAN 64 32 47.9 34.9 80.2 1.3 5.9 7.2 2.5 2.0 2.3 1.5 0.8 16.5 2015-16 SAN 72 33 50.6 44.3 87.4 1.3 5.5 6.9 2.6 1.9 1.8 1.5 1.0 21.2 2016-17 SAN 74 33 48.5 38.0 88.0 1.1 4.7 5.8 3.5 1.7 1.8 2.1 0.7 25.5 2017-18 SAN 9 23 46.8 31.4 81.6 0.7 4.0 4.7 2.3 1.0 2.0 1.8 1.0 16.2 2018-19 TOR 60 34 49.6 37.1 85.4 1.3 6.0 7.3 3.3 1.5 1.8 2.0 0.4 26.6 2019-20 LAC 57 32 47.0 37.8 88.6 1.0 6.1 7.1 4.9 2.0 1.8 2.6 0.6 27.1 2020-21 LAC 52 34 51.2 39.8 88.5 1.1 5.4 6.5 5.2 1.6 1.6 2.0 0.4 24.9 2022-23 LAC 52 34 51.2 41.6 87.1 1.1 5.4 6.5 3.9 1.6 1.4 1.7 0.5 23.8 2023-24 LAC 32 35 51.6 43.0 87.1 1.1 5.0 6.1 3.4 1.5 1.8 1.6 0.8 23.8 Total 660 32 49.6 39.0 86.0 1.2 5.2 6.4 3.0 1.7 1.7 1.6 0.6 19.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.