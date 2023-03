Les travaux de la nouvelle salle des Clippers avancent très vite

Bientôt, les Clippers ne partageront plus la même salle que les Lakers. En effet, la construction de la nouvelle salle de l’autre équipe de Los Angeles avance extrêmement vite. De son nom complet « Intuit Dome », le nouveau domicile des Clippers sera situé à Inglewood, dans la banlieue sud-ouest de Los Angeles. Le nouveau bijou de Steve Ballmer, dont le coût s’élève à 2 milliards de dollars, possèdera une couverture en acier sur son toit.

« Ce sera une salle incroyable, une expérience formidable » a ainsi déclaré Jerry West. « Ça devrait être un lieu fantastique pour tous ceux qui y viendront ».

La salle devrait ouvrir ses portes à l’aube de la saison 2024/2025, bien que les travaux n’aient débuté qu’en septembre 2021. Selon la société qui bâtit l’ensemble, la structure sera intérieure/extérieure et comprendra un espace avec des bars et un restaurant. L’extérieur sera même optimisé pour l’énergie solaire. Le site comprendra également cinq terrains de basket, soit plus que n’importe quelle autre salle de la ligue.

Plus de 1 160 toilettes et urinoirs

Bien que la salle ne sera pas prête avant 2024, l’équipe s’est réunie en début de semaine pour une présentation en avant-première. Une présentation qui a été marquée par un discours toujours très enthousiaste de Steve Ballmer, propriétaire de la franchise. Ce dernier a investi énormément dans un lieu particulier de la nouvelle salle…

« Les toilettes ! Il y aura 1 160 toilettes et urinoirs ! Trois fois la moyenne de la NBA ! » a appuyé Steve Ballmer. « Nous ne voulons pas que les gens attendent. Nous voulons qu’ils retournent à leur p*tain de siège ».

Même si cela peut paraître assez anecdotique, l’initiative de Steve Ballmer est plutôt compréhensible. Lors des matchs NBA, on voit souvent énormément de sièges vides au début du 3e quart-temps à cause de la file d’attente devant les toilettes. Au moins, au Intuit Dome, le problème sera réglé car normalement, avec ce nouveau total, l’accessibilité et le temps d’attente pour aller aux toilettes ne devraient plus être un souci.