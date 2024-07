Mychal Thompson déçu de ne pas voir son fils jouer pour les Lakers

« Je ne suis pas d’humeur à me réjouir en ce moment. » Mychal Thompson n’hésite pas à montrer son mécontentement concernant le choix de carrière de son fils, Klay, qui quitte les Warriors pour rejoindre les Mavericks.

Non pas que Dallas ne soit pas une bonne destination – les Texans étaient à trois victoires du titre NBA en juin – mais le paternel est un ancien des Lakers donc, forcément, comme son fils était aussi intéressé par la franchise de Los Angeles, le voir s’envoler pour le Texas n’est pas ce qu’il espérait.

« C’est sa décision bien sûr, sa vie. Il est grand, il a 34 ans, et comme pour nous, nos pères nous donnaient des conseils et on choisissait notre propre chemin. Et c’est très bien. C’est comme ça que les choses doivent se faire », poursuit-il pour la radio Sirius XM. « Je suis vraiment déçu. J’espérais qu’il devienne un Laker. On n’était pas loin, mais les Mavericks ont gagné. Mais on me connaît, j’ai prié pour qu’il finisse sa carrière avec les Lakers. »

Le lobby de papa Thompson n’a pas fonctionné

Remplaçant dans la légendaire équipe du « Showtime », Mychal Thompson a remporté deux trophées avec Magic Johnson et Kareem Abdul-Jabbar, en 1987 et 1988. Il était donc bien placé pour vendre cette expérience à Klay Thompson.

« Quand j’ai entendu que les Lakers lui parlaient, j’ai évidemment essayé de lui vendre le fait de jouer pour Los Angeles. C’était la juste chose à faire d’après moi, car je crois vraiment en cette franchise. Cette dernière a été bonne pour moi, ma famille, dont Klay. Il a grandi en tant que fan des Lakers, il a idolâtré Kobe Bryant, comme beaucoup de gamins de son âge. Donc je pense que ça aurait été parfait pour lui de revenir à la maison. »

LeBron James avait même décroché son téléphone pour parler avec le quadruple champion NBA. Mais ça n’a rien changé, surtout qu’ESPN précise que le régime fiscal du Texas, plus avantageux que celui de Californie, un État qui taxe énormément, aurait pesé aussi dans la décision du second « Splash Brother ».

Mychal Thompson doit donc se rendre à l’évidence : son fils ne prendra pas sa suite à Los Angeles…

« On a toujours parlé de lui aux Lakers. S’il n’avait pas été aux Warriors, où aurait-il voulu jouer ? Sans oublier qu’il est fan de Kobe. Il aurait adoré être aux Lakers. Il a eu sa chance, et quand ce fut le cas, il a choisi les Mavericks. Je dois vivre avec ça. Je l’accepte, je suis heureux pour lui, mais j’ai essayé de lui vendre les Lakers. »

Klay Thompson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 GOS 66 24 44.3 41.4 86.8 0.4 2.1 2.4 2.0 2.4 0.7 1.6 0.3 12.5 2012-13 GOS 82 36 42.2 40.1 84.1 0.4 3.3 3.7 2.2 2.9 1.1 1.9 0.6 16.6 2013-14 GOS 81 35 44.4 41.7 79.5 0.5 2.6 3.1 2.2 2.9 0.9 1.7 0.5 18.4 2014-15 GOS 77 32 46.3 43.9 87.9 0.4 2.9 3.2 2.9 1.6 1.1 1.9 0.8 21.7 2015-16 GOS 80 33 47.0 42.5 87.3 0.4 3.4 3.8 2.1 1.9 0.8 1.7 0.6 22.1 2016-17 GOS 78 34 46.8 41.4 85.3 0.6 3.0 3.7 2.1 1.8 0.9 1.6 0.5 22.3 2017-18 GOS 73 34 48.8 44.0 83.7 0.4 3.4 3.8 2.5 1.6 0.8 1.8 0.5 20.0 2018-19 GOS 78 34 46.7 40.2 81.6 0.5 3.4 3.8 2.4 2.0 1.1 1.5 0.6 21.5 2021-22 GOS 32 29 42.9 38.5 90.2 0.5 3.4 3.9 2.8 1.7 0.5 1.3 0.5 20.4 2022-23 GOS 69 33 43.6 41.2 87.9 0.6 3.6 4.1 2.4 1.9 0.7 1.8 0.4 21.9 2023-24 GOS 77 30 43.2 38.7 92.7 0.5 2.8 3.3 2.3 1.7 0.7 1.5 0.5 17.9 Total 793 33 45.3 41.3 85.8 0.5 3.1 3.5 2.3 2.1 0.9 1.7 0.5 19.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.