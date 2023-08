La complexité financière de la NBA n’est plus à démontrer et, pour s’en convaincre un peu plus, il n’y a qu’à se pencher sur les contrats des joueurs. À commencer par celui d’Anthony Davis, le dernier en date à avoir été paraphé.

Prolongé ce week-end par les Lakers pour 186 millions de dollars sur trois ans (auxquels il faut ajouter ses 84 millions de dollars déjà prévus pour 2023/24 et 2024/25), « AD » ne touchera en réalité pas une telle somme, puisqu’il s’agit là d’un montant brut et non d’un montant net. Une fois les différentes taxes déduites, son salaire est donc loin d’être le même, et c’est ce que détaille Andrew Petcash.

Anthony Davis durement taxé en… Californie

Les taxes en question sont justement les suivantes : l’impôt fédéral sur le revenu, l’impôt sur le revenu propre à chaque État, une « Escrow Tax », la commission d’agence, une « Jock Tax » et enfin une « Medicare Tax ».

Dans le cas d’Anthony Davis à Los Angeles, prenons en salaire de référence la moyenne annuelle (brute) de ses 186 millions de dollars. Soit 62 millions de dollars… auxquels on retire donc les montants liés aux différentes taxes énumérées précédemment.

– 22.9 millions de dollars, relatifs à l’impôt fédéral sur le revenu (37% de taux d’imposition),

– 8.2 millions de dollars, relatifs à l’impôt sur le revenu de l’État de Californie (13.3% de taux d’imposition),

– 6.2 millions de dollars, relatifs à « l’Escrow Tax » (10%, la retenue sur salaire de la NBA pour ajuster le partage des revenus),

– 1.8 million de dollars, relatif à la commission de son agence (3%),

– 1.8 million de dollars, relatif à la « Jock Tax » (3%, l’impôt sur le revenu pour les matchs joués dans les autres États),

– et 1.4 million de dollars, relatif à la « Medicare Tax » (la couverture sociale).

Ce qui donne, à l’arrivée, un salaire annuel net moyen de… 19.7 millions de dollars pour Anthony Davis. Même si ce montant pourrait ensuite être gonflé par les 6.2 millions de dollars liés à la fameuse « Escrow Tax », redistribuée l’année suivante par la NBA (mais après impôt) si ses résultats financiers de la saison écoulée sont bons.

Un État qui taxe énormément

On remarque également que, même si le climat y est plus agréable qu’ailleurs, la Californie est particulièrement handicapante sur le plan de l’imposition, car il s’agit de l’État qui taxe le plus ses habitants. Contrairement à la Floride, au Texas ou au Tennessee, où il n’y a tout simplement pas d’impôt sur le revenu !

Dans le pire des cas, sur les 186 millions de dollars qui lui étaient promis à la (re-)signature de son contrat, Anthony Davis ne percevra donc finalement « que » 59.1 millions de dollars, répartis sur 2025/26, 2026/27 et 2027/28. Sans compter 27 des 84 millions de dollars qu’il doit aussi toucher en 2023/24 puis 2024/25, et compris dans sa précédente prolongation.

Anthony Davis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 NOP 64 29 51.6 0.0 75.1 2.6 5.6 8.2 1.0 2.5 1.2 1.4 1.8 13.5 2013-14 NOP 67 35 51.9 22.2 79.1 3.1 7.0 10.0 1.6 3.0 1.3 1.6 2.8 20.8 2014-15 NOP 68 36 53.5 8.3 80.5 2.5 7.7 10.2 2.2 2.1 1.5 1.4 2.9 24.4 2015-16 NOP 61 36 49.3 32.4 75.8 2.1 8.2 10.3 1.9 2.4 1.3 2.0 2.1 24.3 2016-17 NOP 75 36 50.5 29.9 80.2 2.3 9.5 11.8 2.1 2.2 1.3 2.4 2.2 28.0 2017-18 NOP 75 36 53.4 34.0 82.8 2.5 8.6 11.1 2.3 2.1 1.5 2.2 2.6 28.1 2018-19 NOP 56 33 51.7 33.1 79.4 3.1 8.9 12.0 3.9 2.4 1.6 2.0 2.4 25.9 2019-20 LAL 62 34 50.3 33.0 84.6 2.3 7.0 9.3 3.2 2.5 1.5 2.5 2.3 26.1 2020-21 LAL 36 32 49.1 26.0 73.8 1.7 6.2 7.9 3.1 1.7 1.3 2.1 1.6 21.8 2021-22 LAL 40 35 53.2 18.6 71.3 2.7 7.2 9.9 3.1 2.4 1.2 2.1 2.3 23.2 2022-23 LAL 56 34 56.3 25.7 78.4 3.5 9.1 12.5 2.6 2.6 1.1 2.2 2.0 25.9 Total 660 34 51.9 30.0 79.3 2.6 7.8 10.4 2.4 2.4 1.3 2.0 2.3 24.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.