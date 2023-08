Anthony Davis prolonge aux Lakers pour le plus gros salaire de l’histoire !

On ne sait pas si LeBron James va lier son avenir à Anthony Davis, mais ESPN annonce que les Lakers ont décidé de prolonger son contrat de trois années supplémentaires. L’intérieur All-Star a paraphé une prolongation de contrat de 186 millions de dollars sur trois ans, soit un salaire annuel moyen de 62 millions de dollars. C’est tout simplement le plus gros salaire de l’histoire de la NBA ! Le voilà lié aux Lakers jusqu’en 2028, et il doit toucher 270 millions de dollars sur les cinq prochaines saisons !

Arrivé en 2019 aux Lakers après un bras de fer avec les dirigeants des Pelicans, Davis a participé à la conquête du titre en 2020. Son premier en carrière, mais le 4e de son ami LeBron James. Seul joueur de l’histoire à avoir remporté un titre NCAA, un titre NBA, mais aussi une médaille d’or olympique et un titre de champion du monde, Davis est l’un de tous meilleurs intérieurs de la NBA lorsqu’il est en pleine possession de ses moyens physiques.

Ce qui, malheureusement, n’arrive pas si souvent puisque l’ancien joueur de Kentucky est un habitué de l’infirmerie. Cette saison encore, il a manqué 26 matches, et c’est une habitude pour lui. Depuis qu’il est arrivé aux Lakers, il n’a jamais joué plus de 62 matches par saison.

Anthony Davis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 NOP 64 29 51.6 0.0 75.1 2.6 5.6 8.2 1.0 2.5 1.2 1.4 1.8 13.5 2013-14 NOP 67 35 51.9 22.2 79.1 3.1 7.0 10.0 1.6 3.0 1.3 1.6 2.8 20.8 2014-15 NOP 68 36 53.5 8.3 80.5 2.5 7.7 10.2 2.2 2.1 1.5 1.4 2.9 24.4 2015-16 NOP 61 36 49.3 32.4 75.8 2.1 8.2 10.3 1.9 2.4 1.3 2.0 2.1 24.3 2016-17 NOP 75 36 50.5 29.9 80.2 2.3 9.5 11.8 2.1 2.2 1.3 2.4 2.2 28.0 2017-18 NOP 75 36 53.4 34.0 82.8 2.5 8.6 11.1 2.3 2.1 1.5 2.2 2.6 28.1 2018-19 NOP 56 33 51.7 33.1 79.4 3.1 8.9 12.0 3.9 2.4 1.6 2.0 2.4 25.9 2019-20 LAL 62 34 50.3 33.0 84.6 2.3 7.0 9.3 3.2 2.5 1.5 2.5 2.3 26.1 2020-21 LAL 36 32 49.1 26.0 73.8 1.7 6.2 7.9 3.1 1.7 1.3 2.1 1.6 21.8 2021-22 LAL 40 35 53.2 18.6 71.3 2.7 7.2 9.9 3.1 2.4 1.2 2.1 2.3 23.2 2022-23 LAL 56 34 56.3 25.7 78.4 3.5 9.1 12.5 2.6 2.6 1.1 2.2 2.0 25.9 Total 660 34 51.9 30.0 79.3 2.6 7.8 10.4 2.4 2.4 1.3 2.0 2.3 24.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.