Anthony Davis, premier basketteur de l’histoire à tout gagner !

Anthony Davis a réalisé un exploit unique dans le basket moderne : remporter le « Grand Chelem », c’est-à-dire cumuler les trophées de champion NCAA, champion olympique, champion du monde et donc champion NBA. Personne n’avait encore réalisé cet exploit dans l’histoire du basket.

Le champion NBA 2020 fait donc mieux que sept joueurs, dont Michael Jordan, Bill Russell et Magic Johnson, qui ne cumulent « que » les titres de champion NCAA, champion olympique et champion NBA. Mais aucun n’a participé au championnat du monde, snobé par les Etats-Unis pendant longtemps…

Et comment a-t-il vécu ce premier titre NBA ? « Il n’y a rien de vraiment particulier qui m’a traversé l’esprit. C’était juste de l’émotion » explique-t-il. « Il restait 25 secondes à jouer, et j’étais en dehors du terrain, et j’ai simplement commencé à le ressentir. Lorsqu’il restait 25 secondes, ce sentiment est devenu réalité. Il restait 25 secondes avant de devenir champion. J’étais ému. J’étais au bout du parcours, avec mon équipe, ma franchise, et la boucle s’est bouclée ce titre. J’étais vraiment ému. LeBron me taquinait… Il me disait : « Tu es soft, mais tu pleures comme un bébé… » J’ai marché derrière, et il y avait une bannière avec le trophée. Je l’ai prise, puis je revenu sur le terrain. C’était un moment incroyable. Un moment d’émotion pour moi. »