Klay Thompson veut rejoindre les Mavericks pour trois ans !

Le coup de fil de LeBron James n’aura rien changé, et Klay Thompson va quitter les Warriors pour rejoindre les Mavericks. Selon ESPN, il va s’engager pour un contrat de 50 millions de dollars sur trois ans, sans player option, et c’est beaucoup moins que ce qu’il espérait toucher à Golden State ou même à Orlando.

Mais le « Splash Brother » souhaitait plus que tout un contrat de trois ans. Ce n’est pas encore acté, mais ce serait dans le cadre d’un sign-and-trade à plusieurs équipes, et Josh Green (Mavericks) pourrait rejoindre les Hornets.

Même s’il reste sur une saison moyenne, le quadruple champion NBA est une superbe recrue pour les Mavericks qui ont souffert d’un manque de shooteur extérieur face aux Celtics. Reste à savoir s’il sera titulaire aux côtés de Luka Doncic et Kyrie Irving, ou s’il sera 6e homme. À Jason Kidd de trouver la meilleure formule.

De’Anthony Melton pour le remplacer

Pour les Warriors, une page se tourne, et même un chapitre se ferme. Pour compenser la perte de Klay Thompson, Golden State a dans la foulée récupéré De’Anthony Melton, pour un an et 12.8 millions de dollars.

Solide défenseur et shooteur extérieur efficace depuis quatre saisons, l’ancien des Grizzlies et des Sixers est sur le papier une très bonne solution de repli. Le seul hic, c’est qu’il sort d’une saison pourrie par les blessures, et notamment un problème au dos qui l’a quasiment privé de tous les matchs en 2024…