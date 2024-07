Les Warriors et les Spurs sur la piste de Lauri Markkanen ?

Lauri Markkanen jouera-t-il toujours à Utah la saison prochaine ? Ce n’est pas certain, alors que le Finlandais va entrer dans la dernière année de son contrat, à 18 millions de dollars.

Selon Brian Windhorst, d’ESPN, plusieurs équipes ont approché Danny Ainge, le patron sportif du Jazz, afin de récupérer le All-Star et Most Improved Player 2023. Notamment les Warriors et les Spurs, alors qu’on a aussi évoqué un intérêt du Thunder pour l’ancien joueur des Bulls et des Cavaliers, aujourd’hui âgé de 27 ans.

La grande question, c’est toutefois de savoir si le « Finnisher » est susceptible de quitter Salt Lake City, où il a enfin pu afficher toutes ses qualités offensives, avec 25.6 points et 8.6 rebonds de moyenne en 2022/23.

Toujours selon Brian Windhorst, les équipes qui appellent Utah ont bien le sentiment que Lauri Markkanen est susceptible d’être transféré, moyennant la bonne contrepartie. Néanmoins, il faut toujours se méfier avec Danny Ainge, qui peut donner l’impression de négocier sans réelle intention derrière.

Mais à San Antonio, l’association Victor Wembanyama – Lauri Markkanen sous le cercle a de quoi intriguer, surtout avec Chris Paul à la baguette pour les mettre sur orbite…

Lauri Markkanen Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 CHI 68 30 43.4 36.2 84.3 1.2 6.3 7.5 1.2 1.5 0.6 1.2 0.6 15.2 2018-19 CHI 52 32 43.0 36.1 87.2 1.4 7.6 9.0 1.4 2.4 0.7 1.6 0.6 18.7 2019-20 CHI 50 30 42.5 34.4 82.4 1.2 5.1 6.3 1.5 1.9 0.8 1.6 0.5 14.7 2020-21 CHI 51 26 48.0 40.2 82.6 0.7 4.6 5.3 0.9 1.5 0.5 1.0 0.3 13.6 2021-22 CLE 61 31 44.5 35.8 86.8 1.0 4.7 5.7 1.3 2.1 0.7 0.9 0.5 14.8 2022-23 UTH 66 34 49.9 39.1 87.5 2.0 6.7 8.6 1.9 2.1 0.6 1.9 0.6 25.6 2023-24 UTH 55 33 48.0 39.9 89.9 2.2 6.0 8.2 2.0 1.8 0.9 1.4 0.5 23.2 Total 403 31 45.9 37.5 86.6 1.4 5.9 7.3 1.5 1.9 0.7 1.4 0.5 18.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.