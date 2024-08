JO 2024 | Stephen Curry met fin au rêve bleu, les États-Unis restent champions olympiques !

Pour cette finale entre la France et les Etats-Unis, c’est Tony Parker qui frappe les trois coups à l’Arena Bercy. Il y a du beau monde au premier rang, avec Thierry Henry, Teddy Riner, Pau Gasol, Scottie Pippen ou encore Snoop Dogg. Sur le terrain, Victor Wembanyama n’est pas autant bousculé que lors des précédents matchs et il en profite.

Kevin Durant, qui a déjà expliqué qu’il n’aimait pas l’Equipe de France, commence à se chauffer avec Frank Ntilikina alors que la rencontre se joue sur un drôle de rythme, entre accélérations foudroyantes et petit trot.

La France n’affiche toutefois pas son agressivité des deux derniers matchs et Anthony Edwards clôture ce premier quart-temps (20-15) sur un 3-points face à son coéquipier Rudy Gobert, qu’il n’hésite pas à chambrer…

Guerschon Yabusele grimpe sur LeBron James !

Alors que les 3-points américains ne rentrent pas, la France repasse brièvement devant (25-24). Vincent Collet demande le soutien d’un public qui a du mal à s’enflammer. Mais à force de laisser des 3-points ouverts aux shooteurs américains, ces derniers finissent par les mettre, et Team USA reprend donc la main sur la rencontre.

Ça frotte encore après une faute de Devin Booker sur Nando De Colo, avec Guerschon Yabusele qui s’en mêle. Le « Dancing Bear » est celui qui affiche le plus d’agressivité, et il va carrément dunker sur LeBron James ! Un dunk avec la faute qui lui vaut les « M-V-P », « M-V-P » du public. Face à ces « Avengers » américains, ce n’est pas rien.

Il conclut d’ailleurs sa première mi-temps au buzzer, pour pointer à 15 points. Lui et Victor Wembanyama (13 points) portent l’attaque des Bleus, face à une équipe des Etats-Unis qui semble gérer son match (49-41).

Evan Fournier et Nando De Colo reboostent les Bleus

Kevin Durant remet Team USA à +10 d’entrée de jeu. Isaïa Cordinier n’arrive pas à se faufiler dans la défense américaine et les ballons perdus font mal aux Bleus, qui voient l’écart gonfler alors que Joel Embiid provoque des fautes. Après un nouveau 3-points de Stephen Curry (61-47), Vincent Collet doit appeler un temps-mort.

Nando De Colo relance les Bleus de loin et Victor Wembanyama remet souvent le couvercle sur les ratés français. « Wemby » inscrit un rare 3-points et la France fait repasser l’écart sous les dix points (65-56). Et ça continue avec Evan Fournier ! Les Etats-Unis semblent endormis, à l’image de cette remise en jeu conclue par Evan Fournier.

L’arrière venu du banc fait beaucoup de bien aux Bleus, tout comme Nando De Colo, qui fait de bonnes rentrées et permet à la France, au buzzer, de ne pointer qu’à deux possessions (72-66) à dix minutes de la fin !

Le « money time » qui tue de Stephen Curry

Sauf que les Bleus n’arrivent à poursuivre leur « run » dans le quatrième quart-temps. La France n’est jamais très loin, mais l’écart tourne toujours autour de la dizaine de points et on commence même à entendre des « U-S-A », « U-S-A » dans une Arena Bercy qui n’aura jamais réussi à s’enflammer pour l’Equipe de France…

Les Bleus ont pourtant plusieurs occasions de recoller mais les ballons perdus font mal. LeBron James et les siens ne sont toutefois pas non plus très concentrés. Nando De Colo ramène donc encore la France (82-76) et après une claquette de Victor Wembanyama, l’écart n’est plus que de trois points (82-79) ! L’Arena Bercy commence enfin à y croire… avant que Stephen Curry n’inscrive un 3-points qui sonne comme un uppercut pour l’Equipe de France.

Le « Splash Brother » en met un autre dans la foulée, mais Nicolas Batum répond et la France n’est toujours qu’à deux possessions (90-84). Mais c’est encore Stephen Curry qui frappe, de loin, pour faire regonfler l’écart…

Stephe Curry inscrit un dernier 3-points totalement fou et c’est bien Team USA qui s’impose (98-87). Le plus grand shooteur de l’histoire ne participera sans doute qu’une seule fois aux JO, et il ne voulait que l’or.

Comme à Tokyo, l’Equipe de France récupère la médaille d’argent. Si près, si loin de ces « Avengers » américains.

Crédit photo : FIBA