L’attitude de Keyonte George interroge dans l’Utah

Le ton est monté entre Kyle Filipowski et Collin Sexton. À l’approche de la mi-temps du déplacement du Jazz sur le parquet des Rockets, les deux hommes ont eu un échange virulent au moment de rejoindre leur banc, après avoir mal négocié un « pick-and-roll ». Témoin de la scène, Keyonte George a semblé peu concerné par les événements.

C’est ce que rapporte le Deseret News, qui explique que le meneur/arrière du Jazz n’a pas pris la peine de se rapprocher de ses coéquipiers et de son coach pour écouter ce qu’il se disait. Même John Collins et Taylor Hendricks, pourtant en civil, se sont montrés plus attentifs.

Frustré, le joueur de 21 ans, replacé sur le banc à l’issue du temps-mort et qui ne retrouvera le parquet qu’à la fin du quart-temps suivant ? Pour la presse locale, son langage corporel donne l’impression qu’il n’est parfois pas intéressé par ce que font ses coéquipiers du Jazz.

« Je suis convaincu que ce que vous faites est important, mais la manière dont vous le faites l’est aussi. En fin de compte, vous serez surtout jugé lorsque les choses ne se passent pas bien pour vous. Et quand vous êtes en NBA ou dans le sport professionnel, les gens cherchent généralement des occasions de vous critiquer. Ils attendent que vous agissiez comme un enfant gâté, paresseux ou faible », constate Will Hardy interrogé ouvertement sur le comportement de son joueur.

L’un des joueurs les plus utilisés

On rappelle que le coach du Jazz a récemment poussé un coup de gueule en visant les jeunes de sa formation. « Tous les membres de l’équipe doivent comprendre qu’il ne faut pas prendre les opportunités à la légère et que beaucoup de nos jeunes joueurs ont de la chance de participer à des matches », mettait-il en avant.

Même remplaçant, Keyonte George est le deuxième joueur le plus mobilisé de l’équipe avec 31 minutes de jeu. Aussi, avec près de 17 points de moyenne, malgré une adresse toujours douteuse (39%), il affiche une meilleure production statistique par rapport à sa saison rookie. Mais on imagine que l’accumulation de défaites pèse sur le moral des troupes. Depuis la fin février, le Jazz n’a gagné qu’un match, pour 17 défaites, dont 7 en cours…

« Il y a de petites choses que vous pouvez faire pour continuer à vous comporter d’une manière qui vous permet de conserver d’abord le respect de vous-même, puis celui de tous les autres autour de vous. Dans ces moments difficiles, vous ne fuyez pas, vous ne baissez pas la tête, vous ne secouez pas la tête, vous ne pointez pas du doigt, vous ne trouvez pas d’excuses. Vous gardez une certaine responsabilité et vous continuez à avancer », conclut Will Hardy, qui semble avoir du mal à garder ses troupes mobilisées dans la grande opération « tanking » du club.

Keyonte George Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 19 75 27 39.1 33.4 84.8 0.2 2.6 2.8 4.4 1.2 0.5 2.5 0.1 13.0 2024-25 20 58 31 39.4 34.7 79.8 0.4 3.4 3.7 5.8 1.7 0.7 2.7 0.2 16.6

